Секрет молодості та здорових нирок: як звичний напій допомагає людям після 50 років

Лимонад. / © ТСН.ua

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Лимонад може мати надзвичайно хороший вплив на здоров'я людей похилого віку. Його особливо варто пити влітку - і не лише для гідратації.

Чому звичайний лимонад особливо корисний для людей похилого віку, читайте у матеріалі Kobieta w INTERIA.PL.

Лимонад - надзвичайно простий у приготуванні напій, але має надзвичайно багато переваг. Він чудово підходить для нирок, поповнює дефіцит вітамінів і є гарним антиоксидантом. Лимонад - чудова альтернатива воді, особливо для людей похилого віку.

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Ось чому людям 50+ варто пити лимонад:

Гідратація – лимонад - це чудовий спосіб підтримувати водний баланс.

Вітамін С – лимони багаті на вітамін С, який підтримує імунну систему, допомагає боротися з інфекціями та сприяє здоров’ю шкіри.

Підтримка травлення – лимонад може підтримувати процеси травлення та полегшувати симптоми нетравлення шлунку.

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підтримує функцію нирок – лимони мають найвищий рівень цитратів - ефіру лимонної кислоти. Вони природним чином перешкоджають утворенню каменів у нирках, розчиняючи їх.

Регулювання артеріального тиску – лимони можуть допомогти знизити артеріальний тиск, що корисно для людей похилого віку із серцево-судинними проблемами.

Антиоксиданти – лимони містять антиоксиданти, які можуть допомогти захистити клітини від пошкодження та підтримувати здоров’я мозку.

Детоксикація – лимонад підтримує процеси детоксикації організму, допомагаючи виводити токсини.

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Підтримує здоров'я шкіри – вітамін С та інші поживні речовини можуть допомогти покращити стан шкіри.

Підтримка для схуднення – лимонад без доданого цукру може бути низькокалорійним напоєм, який підтримує здорове харчування.

Заспокоює біль у горлі – теплий лимонад може допомогти заспокоїти біль у горлі та подразнення.

Нагадаємо, ми писали про те, чому чай з імбирем – це чудовий початок вашого дня. Цей напій має надзвичайні лікувальні властивості та позитивно впливає на організм.

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