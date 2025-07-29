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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

Секрет молодості та здорових нирок: як звичний напій допомагає людям після 50 років

Цей напій чудово підходить для нирок, поповнює дефіцит вітамінів і зміцнює імунітет.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лимонад.

Лимонад. / © ТСН.ua

Лимонад може мати надзвичайно хороший вплив на здоров'я людей похилого віку. Його особливо варто пити влітку - і не лише для гідратації.

Чому звичайний лимонад особливо корисний для людей похилого віку, читайте у матеріалі Kobieta w INTERIA.PL.

Лимонад - надзвичайно простий у приготуванні напій, але має надзвичайно багато переваг. Він чудово підходить для нирок, поповнює дефіцит вітамінів і є гарним антиоксидантом. Лимонад - чудова альтернатива воді, особливо для людей похилого віку.

Ось чому людям 50+ варто пити лимонад:

Гідратація – лимонад - це чудовий спосіб підтримувати водний баланс.

Вітамін С –  лимони багаті на вітамін С, який підтримує імунну систему, допомагає боротися з інфекціями та сприяє здоров’ю шкіри.

Підтримка травлення – лимонад може підтримувати процеси травлення та полегшувати симптоми нетравлення шлунку.

підтримує функцію нирок – лимони мають найвищий рівень цитратів - ефіру лимонної кислоти. Вони природним чином перешкоджають утворенню каменів у нирках, розчиняючи їх.

Регулювання артеріального тиску – лимони можуть допомогти знизити артеріальний тиск, що корисно для людей похилого віку із серцево-судинними проблемами.

Антиоксиданти – лимони містять антиоксиданти, які можуть допомогти захистити клітини від пошкодження та підтримувати здоров’я мозку.

Детоксикація –  лимонад підтримує процеси детоксикації організму, допомагаючи виводити токсини.

Підтримує здоров'я шкіри –  вітамін С та інші поживні речовини можуть допомогти покращити стан шкіри.

Підтримка для схуднення –  лимонад без доданого цукру може бути низькокалорійним напоєм, який підтримує здорове харчування.

Заспокоює біль у горлі – теплий лимонад може допомогти заспокоїти біль у горлі та подразнення.

Нагадаємо, ми писали про те, чому чай з імбирем – це чудовий початок вашого дня. Цей напій має надзвичайні лікувальні властивості та позитивно впливає на організм.

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Дата публікації
Кількість переглядів
168
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