Як приготувати картопляне пюре

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Кремовість пюре з картоплі залежить не лише від щедрої порції масла чи молока. Важливо й те, у якій послідовності та за якої температури вони потрапляють у каструлю.

Про це пише угорське видання Blikk .

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Яка картопля підходить для пюре

Все розпочинається ще з вибору картоплі. Кухарі рекомендують брати для пюре борошнисту, кулінарного типу C картоплю, яка після варіння легко розпадається. Тип B може бути компромісом, а тип A краще зберігає форму й менш придатний для такого гарніру.

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Та навіть добре розварену картоплю легко можна зробити липкою. Блендер вивільняє надто багато крохмалю, тож для цього рецепта краще використати звичайну ручну товкачку. Вона тут доречніша за техніку, яка мала б полегшити роботу.

Ще одна деталь — вода після варіння. Коли її ретельно злили, картоплі дають кілька хвилин постояти у відкритій каструлі. Зайва волога випаровується — це допомагає уникнути водянистого пюре.

Коли додавати масло та молоко

Головне правило: спочатку вмішують масло, а вже потім молоко. Картопля має залишатися гарячою, масло — кімнатної температури, а молоко має бути теплим. Холодні добавки охолоджують масу й ускладнюють досягнення гладкої консистенції. Масло не обов’язково розтоплювати — його обережно вмішують у розім’яту картоплю. Молоко вливають поступово, щоб довести пюре до бажаної густоти.

На 1 кг картоплі знадобляться 80–100 г вершкового масла, 150–200 мл молока, сіль і дрібка мускатного горіха за смаком. Тут звичний набір продуктів — різниця лишк в тому, як їх поєднують.

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Покроковий рецепт:

Очистьте й вимийте картоплю, наріжте її приблизно однаковими шматочками. Залийте холодною водою, додайте чайну ложку солі й відваріть до м’якості. Перевірте ножем або виделкою — вони мають легко входити у шматочки. Ретельно злийте воду й залиште картоплю на кілька хвилин без кришки, щоб випарувалася зайва волога. Розімніть гарячу картоплю ручною товкачкою, додайте масло кімнатної температури й обережно перемішайте. Поступово влийте тепле молоко, перемішуючи товкачкою до бажаної консистенції. Наприкінці додайте сіль за смаком і дрібку мускатного горіха.

Мускатний горіх підкреслить масляний смак. Також можна додати подрібнений зубчик часнику, шніт-цибулю або зелену цибулю.

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