Секрет ніжних і соковитих відбивних: чим залити м’ясо, щоб страва вийшла ідеальною

Щоб відбивні були надзвичайно смачними, їх треба правильно замаринувати. Професійні кухарі поділилися своїм кулінарним трюком, який легко повторити.

Навіть у досвідчених господинь іноді не виходять ніжні відбивні. Однак, якщо знати, як їх правильно приготувати, то із цим завданням впорається навіть початківець. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Добрі Новини", що треба зробити, щоб ваші відбивні вийшли ніжними та соковитими, неначе з ресторану.

Як приготувати ніжні відбивні: простий кулінарний лайфгак

Кухарі рекомендують залити м’ясо на відбивні сумішшю із двох інгредієнтів і залишити його на ніч у холодильнику. Для цього знадобиться лише одне яйце і склянка звичайного молока.

Ці продукти треба поєднати і збити вінчиком, також суміш необхідно посолити й додати улюблені спеції за бажання. Професійні кухарі рекомендують обов’язково маринувати м’ясо у такій суміші, якщо ви хочете отримати ніжні соковиті відбивні. Їх варто подавати з пюре, рисом чи овочами, вашій родині неодмінно сподобається такий обід чи вечеря.

Історія походження відбивних: про це цікаво знати

Прототипом відбивної вважається м’ясо, яке ще в давнину відбивалося дерев’яним молотком. А сучасного вигляду страва набула значно пізніше. У вісімнадцятому столітті за такою технологією в Європі почали готувати яловичину, яку нарізали на тонкі шматки, обвалювали в борошні, смажили й подавали з різноманітними соусами.

В Україні відбивні почали готувати від ХІХ століття і вони стали одразу популярними. Українці експериментували з різними маринадами та соусами, додавали сметану, гриби, різноманітні прянощі.

За класичним рецептом відбивні були з яловичини чи свинини, їх маринували у спеціях, потім обсмажували й подавали з грибним чи томатним соусами. Такі відбивні й досі залишаються найулюбленішою стравою всіх українців.

Читайте також:

Чи можна заморожувати твердий сир: скільки часу зберігається продукт у холодильнику

Скільки та як правильно варити курячий бульйон: декілька важливих нюансів

Чи треба накривати кришкою каструлю під час варіння рису: про це майже ніхто не знає