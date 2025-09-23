Чим обприскати сад восени, щоб він перезимував без проблем / © unsplash.com

Реклама

Для осіннього викорінюючого обприскування саду, кущів, квітів та багаторічників ми застосовуємо комбінацію залізного купоросу та сечовини. Хоча їх можна використовувати окремо, змішування цих двох засобів значно підвищує ефективність обробки і дозволяє максимально захистити рослини від хвороб та шкідників.

Восени рекомендується саме залізний купорос, а не мідний, через його безпечну концентрацію. Надлишок міді може бути токсичним, тоді як залізо при одноразовому використанні лише корисне для рослин. Залізний купорос ефективно запобігає та бореться з численними грибковими захворюваннями: паршою, борошнистою росою, різними видами гнилей, у тому числі моніліозом кісточкових культур. Крім того, він допомагає позбутися мохів і лишайників та збагачує ґрунт залізом, що особливо важливо при появі хлорозу.

Цей препарат діє контактно: він не проникає в стовбури, листя чи сік рослин, тому є безпечним порівняно з системними хімічними засобами. Для максимальної ефективності обприскування бажано проводити в суху, безвітряну погоду, щоб розчин довше залишався на поверхні рослин.

Реклама

Другий компонент — сечовина (карбамід). Це потужний засіб, який у високих концентраціях за низьких температур діє не як добриво, а як антисептик: знищує стійкі джерела інфекцій та ефективно бореться з зимуючими шкідниками, включаючи кліщів, щитівок і склянницю. Таким чином, сечовина одночасно виконує функції фунгіциду та інсектициду.

Приготування розчину потребує уваги: всі купороси розводяться у пластикових або скляних ємностях. Оскільки залізний купорос погано розчиняється в холодній воді, використовуйте теплу воду. Концентрацію розчину визначаємо залежно від стану рослин у минулому сезоні: якщо рослини були сильно уражені, робимо розчин більш концентрованим, якщо не дуже — слабкішим. Мінімальні рекомендовані пропорції для осінніх обприскувань — 300 г залізного купоросу і 300 г карбаміду на 10 л води. За сильного зараження дозу можна збільшити до 500 г кожного компонента на 10 л води.

Обприскування проводимо ретельно: обробляємо крону, гілки та навколостовбурні кола, створюючи туманоподібну хмару розчину. Таку процедуру бажано виконати на всіх плодових деревах, ягідних кущах, декоративних та багаторічних рослинах. Приготований розчин не зберігається, тому його слід використовувати одразу.