Секрет пишного цвітіння лаванди: просто підживіть її "сміттям" з кухні

Лаванда - окраса кожного саду. Ця багаторічна рослина популярна не лише завдяки своєму гарному зовнішньому вигляду та чудовому аромату. Садівники полюбляють її через простоту у вирощуванні. Однак для цієї квітки важливий догляд.

Садівники назвали одне добриво, завдяки якому лаванда буде чудово і пишно цвісти, пише The Mirror.

Садівниця Стефані Леблан каже: хоча вирощування лаванди є простим, але секрет її здоров’я, квітучості та чудового вигляду залежить від “правильного добрива”. Зробити його можна самостійно, каже експертка.

“Органічні добрива - такі як компостований гній, відходи черв’яків та кісткове борошно - є чудовим вибором, адже забезпечують збалансоване поєднання необхідних поживних речовин та покращують структуру ґрунту”, - розповіла Стефані Леблан.

Втім, підживлювати лаванду можна навіть кухонними відходами. Зокрема, морквяне бадилля або листя салату. Експертка каже, що можна “просто покласти їх разом із сухим листям та скошеною травою до компостного контейнеру і чекати поки вони розкладуться на багатий компост”.

Втім, секрет одно з найкращих добрив - бананова шкірка. Вона особливо корисною завдяки підвищеному вмісту калію, який є важливою поживною речовиною для квітучих рослин. Все, що вам потрібно - нарізати бананову шкірку та розмістити її навколо основи ваших рослин лаванди. Це чи не найкращий спосіб забезпечити їм енергійний ріст.

Шукаєте ідеальне добриво для лаванди? Садівниця розробила простий рецепт домашньої суміші, яка не лише стимулює ріст квітів, але й покращує стан ґрунту.

Ось усе, що вам потрібно:

4 літри води

одна столова ложка солі Епсома

одна столова ложка харчової соди

одна столова ложка рибної емульсії

Змішайте інгредієнти у відрі. Полийте ним основу лаванди, але уникайте потрапляння розчину на листя. Потім полийте кущ простою водою.

