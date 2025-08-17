Секрет рясного цвітіння півоній: зробіть з кущами просту річ - результат вас здивує

Півонії. / © pixabay.com

Півонії – окраса будь-якого саду. Ці багаторічні рослини щороку тішать своїми квітами. Втім, буває вони цвітуть менше, ніж мали б.

Чому півонії не достатньо цвітуть і як цьому зарадити, розповів експерт з садівництва Міккі Гаст, повідомляє The Mirror.

“Після того, як ваші півонії приживуться, їх слід удобрювати у два основні періоди: до цвітіння та після цвітіння - навесні та в кінці літа”, – пояснив він.

Навесні півонії випускають листя та бутони. Підживлення квітів на цьому етапі може забезпечити їх поживними речовинами, що дуже необхідні для цвітіння влітку.

Підживлення півоній після цвітіння може дати рослинам додатковий поштовх і допомогти їм накопичити енергію для росту наступного року. Важливо підживати квіти одразу після закінчення періоду цвітіння. Якщо зробити це занадто пізно, то це може призвести до розвитку нових пагонів у невідповідний час року.

“Підживлення ранньою весною зміцнює листя та коріння півонії протягом літа. Підживлення влітку допомагає рослині підготуватися до ще більшого цвітіння наступної весни”, - пояснив садівник.

Для найкращих результатів підживлюйте рослину раз на рік добривом повільного вивільнення та збалансованим способом, а восени обрізайте відмерле листя, готуючи її до появи наступного року.

