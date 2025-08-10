Секрет розкішного цвітіння орхідеї: просто полийте її цим простим кухонним розчином

Орхідея. / © Unsplash

Орхідеї - дуже популярні кімнатні рослини. Втім, вони дуже примхливі та без належного догляду можуть неохоче цвісти, почати в'янути або мати жовте листя. Причина - недостатня кількість поживних речовин у ґрунті. Втім, є дин інгредієнт, який може допомогти їм оживити.

Садівниця розповіла The Mirror, що використовує воду після промивання рису, як натуральне домашнє добриво, щоб допомогти своїм кімнатним рослинам цвісти.

“Після промивання рису вода, що залишається, містить крохмаль та мінерали. Мінерали містять сліди макроелементів NPK, азоту, фосфору та калію, які допомагають вашим рослинам рости”, - розповіла вона.

Зауважимо, ці важливі поживні речовини необхідні кімнатним рослинам для розвитку коренів, росту листя та посилення цвітіння. Така вода також містить невелику кількість вітамінів групи В та магнію, які підтримують вироблення енергії рослиною, що дозволяє досягти вищої якості та більшого цвітіння.

Це добриво створюється з того, що було б кухонними відходами. Це робить його надзвичайно доступним та екологічно чистим способом допомогти рослинам.

Як підживлювати орхідеї рисовою водою

Покладіть рис до миски, додайте холодної води з-під крана. Потім добре перемішайте крупу. Вода починає каламутніти, оскільки крохмаль вивільняється з рису. Обережно процідіть рис.

Зробіть добриво, змішавши рівні частини прісної води та рисової води, щоб розбавити суміш і запобігти перегодовуванню кімнатних рослин.

Нанесіть розчин безпосередньо на основу ґрунту навколо вашої орхідеї. Підживлюйте кімнатні рослини цим простим розчином лише раз на місяць. Не зловживайте ним, оскільки надмірна кількість органічних речовин у ґрунті може спричинити гниль коріння.

Важливо: завжди використовуйте свіжоприготовлену рисову воду для кімнатних рослин і уникайте тривалого зберігання рідини, оскільки рисовий крохмаль може бродити та швидко розвивати плісняву.

Нагадаємо, ми писали про добриво, яке змусить навіть засохлу орхідею квітнути. Влітку орхідеї як ніколи потребують якісного добрива, яке буде підтримувати їхнє зростання під час спекотної погоди.