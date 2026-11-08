Секрет щасливого шлюбу виявився набагато простішим: науковці назвали головну умову

Подружня пара / © Credits

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Секрет щасливого та тривалого шлюбу полягає зовсім не в регулярних побаченнях, дорогих подарунках, грандіозних романтичних жестах чи несподіваних подорожах. Значно важливішим для міцних стосунків є вміння партнерів підтримувати одне одного емоційно, особливо у складні періоди життя.

Про це свідчить нове дослідження науковців із Вашингтонського університету, результати якого опублікувало видання Daily Mail.

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Дослідники дійшли висновку, що найщасливіші пари не уникають складних розмов і не залишають без уваги переживання одне одного. Натомість вони визнають почуття партнера, реагують на його емоційний стан і залишаються залученими у стосунки навіть тоді, коли виникають проблеми.

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Такий підхід науковці називають «валідуючим» стилем стосунків. Він передбачає, що обоє партнерів однаково цінують емоційний добробут одне одного.

Натомість звичка замовчувати проблеми, відсторонюватися або сподіватися, що конфлікти вирішаться самі собою, може з часом погіршувати стосунки. Хоча уникнення суперечок іноді допомагає зберегти спокій у короткостроковій перспективі, невирішене невдоволення одного з партнерів нікуди не зникає.

Три моделі подружніх стосунків

Для дослідження команда використала математичну модель, побудовану на десятиліттях вивчення взаємин. За основу взяли концепцію експерта зі стосунків Джона Ґоттмана, який виокремив три основні типи шлюбу: валідуючий, такий, що уникає конфліктів, та імпульсивний.

У валідуючих стосунках партнери прислухаються до почуттів одне одного та намагаються спільно долати труднощі. Саме цей тип дослідники вважають одним із найздоровіших.

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Імпульсивні, або вибухові, пари часто сперечаються та емоційно реагують на поведінку одне одного. Водночас вони не відсторонюються від партнера, відкрито висловлюють як позитивні, так і негативні почуття.

Третя модель — уникнення конфліктів — характеризується небажанням обговорювати незручні теми. Такі партнери намагаються не сваритися, але водночас можуть залишати проблеми без розв’язання.

Ігнорування має емоційну ціну

Науковці наголошують, що вирішальне значення для міцного шлюбу має не відсутність суперечок, а готовність партнерів реагувати на переживання одне одного.

«Емоційна ціна ігнорування свого подружжя допомагає розмежувати шлюби валідуючого типу та типу ухилення», — зазначили автори дослідження у журналі Proceedings of the Royal Society A.

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За їхніми словами, ігнорування чоловіка чи дружини, коли ті засмучені або переживають складний період, має негативні наслідки для стосунків.

Нагадаємо, часто емоційне віддалення партнерів починається задовго до розриву та проявляється не гучними сварками, а мовчанням, розчаруванням і відчуттям самотності поруч із партнером.

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