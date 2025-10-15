ТСН у соціальних мережах

Секрет соковитих котлет без бризок олії навколо: проста хитрість для ідеального просмаження

Котлети — улюблена страва багатьох родин. Ці смачні соковиті шматочки з фаршу обожнюють і дорослі, і діти.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як правильно смажити котлети, щоб не було бризок

Як правильно смажити котлети, щоб не було бризок / © Фото з відкритих джерел

Та ось мало хто в захваті від процесу приготування. Чому? Бо під час смаження жир та олія розлітаються по плиті та столу, і потім їх важко відмити. До того ж, цей процес може бути небезпечним: гарячі бризки олії іноді обпалюють руки чи обличчя.

Але є простий лайфгак, який рятує від цього клопоту. І, виявляється, він надзвичайно простий.

Все, що потрібно — звичайний пергамент або папір для випічки.

Просто накрийте ним сковорідку під час смаження котлет — і готово! Папір пропускає повітря, не збирає конденсат, але при цьому надійно захищає плиту та стіл від масляних бризок.

Крім того, він допомагає котлетам рівномірніше пропікатися і навіть трохи зберігає їх соковитість.

І все! Тепер смаження котлет перетворюється з клопоту на справжнє задоволення. Соковиті, ароматні котлети та ідеальна чистота навколо — мрія будь-якої господині! А головне, це ще й економія часу: після приготування просто знімаєте пергамент і викидаєте його, не витрачаючи години на миття плити.

