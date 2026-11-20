Котлети з фетою виходять надзичайно ніжними та соковитими / © Фото з відкритих джерел

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Одна з найпоширеніших проблем під час приготування домашніх котлет — фарш втрачає вологу під час смаження, а готова страва виходить сухою. Особливо це помітно, коли використовують пісніше м’ясо. Замість звичного розмоченого хліба кулінарну основу пропонують доповнити солоною фетою, яка пом’якшує текстуру м’яса та додає йому виразного смаку.

Про це пише угорське видання Blikk.

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Чому до м’ясного фаршу радять додавати фету

Фета — солоний сир із ніжною, вологою текстурою. Під час термічної обробки він розм’якшується, завдяки чому середина котлет стає ніжнішою та соковитішою. Зовні водночас утворюється апетитна рум’яна скоринка.

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Ще одна особливість цього інгредієнта — виразний солоний смак. Тому додатково солити фарш у запропонованому рецепті не потрібно.

Замість звичних майорану та обсмаженої цибулі для середземноморського смакового акценту використовують сушений орегано, свіжу петрушку та часник. Зелень додає аромату, а часник робить смак котлет насиченішим.

Важливо: у вступі до рецепта цей спосіб рекомендують і для піснішого м’яса, зокрема курятини та індички, але детальний рецепт розрахований на свинячий фарш або суміш свинини з яловичиною.

Рецепт соковитих котлет із фетою

Інгредієнти:

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Свинячий фарш або суміш свинини та яловичини — 500 г

Сир фета — 150 г

Яйце — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Свіжа петрушка — 3 ст. л.

Сушений орегано — 1 ч. л.

Холодна вода — 1 ст. л.

Свіжомелений чорний перець — 1 велика дрібка

Панірувальні сухарі — 3 ст. л. (лише для панірування)

Олія або смалець — для смаження

Як приготувати

Крок 1. Викладіть фарш у велику миску, додайте яйце та столову ложку холодної води. Вимішуйте руками протягом 2–3 хвилин, поки маса не стане щільною та трохи липкою.

Крок 2. Злийте зайву рідину з фети та розкришіть сир пальцями на невеликі шматочки. Додайте його до м’яса.

Крок 3. Пропустіть часник через прес, дрібно наріжте петрушку та додайте їх до фаршу. Всипте орегано й чорний перець. Сіль не додавайте, оскільки фета сама по собі достатньо солона.

Крок 4. Обережно перемішайте фарш, щоб шматочки сиру рівномірно розподілилися, але не перетворилися на однорідну масу. Змочіть руки водою, сформуйте однакові за розміром трохи приплюснуті котлети та тонко обваляйте їх у панірувальних сухарях. Надлишок панірування струсіть.

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Крок 5. Розігрійте на сковороді олію або смалець. Смажте котлети на середньому вогні приблизно по 4–5 хвилин з кожного боку — до золотистої скоринки та повної готовності всередині.

Готові котлети добре поєднуються зі свіжим соусом дзадзикі, салатом із помідорів та огірків або запеченою картоплею.

Інші кулінарні хитрощі для соковитих котлет

Фета — не єдиний сир, який можна поєднувати з м’ясом. Інший варіант — зробити котлети з начинкою з кисломолочного сиру, кропу та часнику. У такому разі сир не змішують із фаршем, а загортають усередину м’ясної заготовки, щоб начинка залишилася в центрі під час смаження.

Подібний прийом підходить і для курячого фаршу. Для таких котлет готують начинку з варених яєць, вершкового сиру, масла та зелені. Вона додає страві ніжності, а звичайну курячу котлету перетворює на варіант із цікавою начинкою.

А тим, хто не хоче змінювати склад фаршу чи додавати сир, можна використати інший кулінарний прийом для соковитості: після утворення рум’яної скоринки долити до сковороди трохи води та покласти шматочок вершкового масла. Під кришкою котлети доводяться до готовності у вологому теплі, а масло разом із м’ясним соком утворює ароматну підливу.

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