Секрет соковитих котлет: додайте до фаршу цей продукт — і вже не зможете готувати інакше

Як приготувати котлети, щоб були соковитими навіть після охолодження: корисний кулінарний трюк.

Ідеальні котлети — це ті, що залишаються соковитими навіть після того, як охолонуть. Багато господинь стикаються з проблемою: щойно зняті з пательні котлети ніжні й ароматні, а вже через кілька годин стають сухими. Виявляється, у цій страві є простий секрет — просто до фарш треба додати трохи желатину.

Чому желатин робить котлети соковитими

Желатин утримує всередині котлет м’ясний сік, не дозволяючи йому витікати під час смаження. Коли готується страва, желатин розчиняється і змішується з соком м’яса, а після охолодження перетворюється на ніжне желе. Саме тому котлети залишаються соковитими й насиченими навіть тоді, коли охолонуть.

Як правильно використовувати желатин у фарші для котлет

  • Пропорції: на 1 кг м’ясного фаршу достатньо 10 г желатину.

  • Підготовка: спочатку залийте желатин холодною водою чи бульйоном і залиште набухати на 15 хвилин.

  • Розчинення: після набухання злегка підігрійте рідину, доки гранули повністю не розчиняться.

  • Додавання до фаршу: теплу желатинову рідину влийте у фарш і добре вимісіть до однорідності.

Котлети з желатином виходять особливо соковитими, ароматними та смачними. Вони чудово смакуватимуть як гарячими, так і холодними — у бутербродах чи як закушування. Спробувавши цей метод одного разу, ви навряд чи захочете готувати інакше.

Як приготувати найсмачніші та найсоковитіші котлети: ще кілька секретів

  • Хліб у молоці. Замочений у молоці чи вершках хліб робить котлети ніжними й пухкими.

  • Цибуля, подрібнена у блендері. На відміну від нарізаної, вона віддає більше соку й аромату.

  • Масло всередині. Маленький шматочок вершкового масла в центрі котлети перетворює її на справжній кулінарний шедевр.

  • Охолодження фаршу. Якщо дати фаршу постояти в холодильнику перед смаженням, котлети краще триматимуть форму.

  • Правильна температура. Смажте котлети спочатку на сильному вогні, щоб утворилася рум’яна скоринка, а потім доводьте до готовності під кришкою на слабкому.

