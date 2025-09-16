Як приготувати соковиті котлети / © www.freepik.com/free-photo

Ідеальні котлети — це ті, що залишаються соковитими навіть після того, як охолонуть. Багато господинь стикаються з проблемою: щойно зняті з пательні котлети ніжні й ароматні, а вже через кілька годин стають сухими. Виявляється, у цій страві є простий секрет — просто до фарш треба додати трохи желатину.

Чому желатин робить котлети соковитими

Желатин утримує всередині котлет м’ясний сік, не дозволяючи йому витікати під час смаження. Коли готується страва, желатин розчиняється і змішується з соком м’яса, а після охолодження перетворюється на ніжне желе. Саме тому котлети залишаються соковитими й насиченими навіть тоді, коли охолонуть.

Як правильно використовувати желатин у фарші для котлет

Пропорції: на 1 кг м’ясного фаршу достатньо 10 г желатину.

Підготовка: спочатку залийте желатин холодною водою чи бульйоном і залиште набухати на 15 хвилин.

Розчинення: після набухання злегка підігрійте рідину, доки гранули повністю не розчиняться.

Додавання до фаршу: теплу желатинову рідину влийте у фарш і добре вимісіть до однорідності.

Котлети з желатином виходять особливо соковитими, ароматними та смачними. Вони чудово смакуватимуть як гарячими, так і холодними — у бутербродах чи як закушування. Спробувавши цей метод одного разу, ви навряд чи захочете готувати інакше.

Як приготувати найсмачніші та найсоковитіші котлети: ще кілька секретів