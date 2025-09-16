- Дата публікації
Секрет соковитих котлет: додайте до фаршу цей продукт — і вже не зможете готувати інакше
Як приготувати котлети, щоб були соковитими навіть після охолодження: корисний кулінарний трюк.
Ідеальні котлети — це ті, що залишаються соковитими навіть після того, як охолонуть. Багато господинь стикаються з проблемою: щойно зняті з пательні котлети ніжні й ароматні, а вже через кілька годин стають сухими. Виявляється, у цій страві є простий секрет — просто до фарш треба додати трохи желатину.
Чому желатин робить котлети соковитими
Желатин утримує всередині котлет м’ясний сік, не дозволяючи йому витікати під час смаження. Коли готується страва, желатин розчиняється і змішується з соком м’яса, а після охолодження перетворюється на ніжне желе. Саме тому котлети залишаються соковитими й насиченими навіть тоді, коли охолонуть.
Як правильно використовувати желатин у фарші для котлет
Пропорції: на 1 кг м’ясного фаршу достатньо 10 г желатину.
Підготовка: спочатку залийте желатин холодною водою чи бульйоном і залиште набухати на 15 хвилин.
Розчинення: після набухання злегка підігрійте рідину, доки гранули повністю не розчиняться.
Додавання до фаршу: теплу желатинову рідину влийте у фарш і добре вимісіть до однорідності.
Котлети з желатином виходять особливо соковитими, ароматними та смачними. Вони чудово смакуватимуть як гарячими, так і холодними — у бутербродах чи як закушування. Спробувавши цей метод одного разу, ви навряд чи захочете готувати інакше.
Як приготувати найсмачніші та найсоковитіші котлети: ще кілька секретів
Хліб у молоці. Замочений у молоці чи вершках хліб робить котлети ніжними й пухкими.
Цибуля, подрібнена у блендері. На відміну від нарізаної, вона віддає більше соку й аромату.
Масло всередині. Маленький шматочок вершкового масла в центрі котлети перетворює її на справжній кулінарний шедевр.
Охолодження фаршу. Якщо дати фаршу постояти в холодильнику перед смаженням, котлети краще триматимуть форму.
Правильна температура. Смажте котлети спочатку на сильному вогні, щоб утворилася рум’яна скоринка, а потім доводьте до готовності під кришкою на слабкому.