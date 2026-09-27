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Секрет соковитих котлет: що треба додати до фаршу
Додавання газованої води до котлетного фаршу — це простий спосіб покращити страву.
Кожна господиня має свій фірмовий рецепт котлет, але є хитрість, яка працює безвідмовно для всіх. Звичайна газована вода може зробити котлети неймовірно ніжними та соковитими.
Про це пише egeszsegkalauz.
Річ у тім, що під час термічного оброблення м’ясо неминуче втрачає свою природну вологість, стає сухим, що негативно позначається на смаку вже готової страви. Використання мінеральної води допомагає не тільки зберегти вологу, але й зробити фарш ніжнішим завдяки вуглекислому газу.
Газована мінеральна вода не тільки рятує сухий фарш, але й покращує його текстуру. Газування насичує фарш бульбашками вуглекислого газу, які під час смаження створюють легку, повітряну текстуру і допомагають зберегти необхідну вологість.
Як правильно додавати напій у фарш
Потрібно дотримуватись певного співвідношення інгредієнтів: на кілограм фаршу повинні припасти 100-150 мілілітрів газування.
Після додавання рідкого компонента котлетну основу треба добре вимішати або відбити. Після завершення процедури фарш слід покласти в поліетиленовий пакет та покласти до холодильника на декілька годин.
Далі в основу потрібно покласти нарізану цибулину, додати спеції та сіль.
Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті рибні котлети. Рецепт читайте у новині.