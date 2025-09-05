Секрет стрункої фігури француженок: додайте до кави один інгредієнт

Кава. / © Pixabay

Кава, якщо її вживати у помірній кількості, не шкідлива для здоров’я. Дві-три чашки на день допоможуть регулювати функцію кровообігу, покращувати роботу мозку, а також стимулювати та заряджати енергією.

Зазвичай каву п’ють з молоком, цукром, маслом або спеціями. Видання Kobieta w INTERIA.PL пише про те, що варто звернути увагу на лаванду.

Цю рослину застосовують не лише у фітотерапії. Француженки, які вражають світ своїм стилем та стрункими формами, мають один секрет. Це - свіжозвареної кави з лавандою.

Кава і лаванда містять речовини - такі як антиоксиданти. Ці активні інгредієнти допомагають очистити організм від токсинів та усунути вільні радикали. А ще властивості кави та лаванди разом можуть допомогти вам швидше схуднути.

Лаванда знижує рівень кортизолу - гормону стресу, який сприяє накопиченню жиру, особливо в зоні живота. Кава з лавандою допомагає розслабитись, контролювати апетит і підтримувати психічне здоров’я.

Як приготувати лавандову каву

Перший спосіб

Просто заваріть каву - як ви це робити зазвичай - у турці, кавомашині чи просто, заваривши у горняткові. Потім додайте трохи висушених подрібнених квіток лаванди вже до готового напою.

Другий спосіб

Змішайте мелену каву та квіти лаванди у турці та залийте холодною водою. Поставте на слабкий вогонь та варіть до появи перших бульбашок.

