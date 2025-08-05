Секрет стрункої талії: дієтологи назвали заправку для салату, яка спалює жир

Салат. / © pixabay.com

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Салат - ідеальна страва під час схуднення та й не тільки. Він може бути як доповненням до риби, м’яса чи гарніру, або ж самостійною стравою, що гарно втамує голод. Заправка для салату впливає не лише на його смак, але, як виявилося, може сприяти схудненню.

Яка ж заправка для салату корисна, пише видання EatingWell.

Вершкова заправка з кінзи та авокадо є улюбленою стравою дієтологів. В її основі - білий йогурт. За словами дієтологів, заправки на його основі краще сприяють схудненню, ніж інші. Адже містять більше білка, менше калорій і допомагають довше відчувати ситість. Зокрема, це полегшує підтримку дефіциту калорій.

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Мала калорійність

Порція з двох столових ложок цієї заправки містить лише 32 калорії, але пропонує два грами білка. Якщо ви хочете ще більше збільшити кількість білку, використовуйте грецький йогурт замість звичайного.

“Білок – це найбільш поживна речовина порівняно з жирами та вуглеводами. Це означає, що він може допомогти вам довше відчувати ситість. Саме цей фактор може сприяти зниженню ваги”, - пояснює дієтологиня Ейвері Зенкер.

Справа в тому, що багато заправок готують з використанням олій. Хоча оливкова і олія авокадо корисні для серця, але одна столова ложка олії містить 120 калорій. Тим часом традиційні вершкові заправки можуть містити від 90 до 240 калорій на дві столові ложки, але майже не містять білка.

Рецепт заправки

Інгредієнти

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½ стиглий авокадо

¾ склянки упакованої свіжої кінзи

½ склянки знежиреного натурального йогурту

дві зелені цибулини

1 зубчик часнику

1 столова ложка соку лайма

½ чайної ложки цукру

½ чайної ложки солі

Приготування

Помістіть авокадо, кінзу, йогурт, зелену цибулю, часник, сік лайма, цукор і сіль до блендеру. Збийте до однорідної маси. У герметично закритій тарі її можна зберігати в холодильнику до 3 днів.

Поради дієтолога

Якщо ви шукаєте заправку для салату, яка сприяє схудненню, то важливо, аби порція з двох столових ложок містила:

менше 100 калорій

менше 2 г цукру

менше 10 г жиру

менше 2 г насичених жирів

менше 200 мг натрію.

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