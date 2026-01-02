ТСН у соціальних мережах

976
1 хв

Секрет тепла в квартирі: підкладіть один лист — і комуналка "нуль", а в кімнаті спека

Взимку легко підняти температуру в кімнаті на 2–3 градуси без додаткового "підкручування" опалення. Все, що потрібно — під батарею підкласти фольгований утеплювач. Ефект відчуєте майже одразу!

Тетяна Мележик
Як підвищити температуру в кімнаті

Як підвищити температуру в кімнаті / © pexels.com

Ідеально для цього підходить спінений поліетилен із фольгованим покриттям. Блискучий шар відбиває тепло, яке йде від батарей у стіну, і повертає його назад у кімнату, роблячи повітря значно теплішим.

Фольгу кріплять на стіні за радіатором, щоб вона працювала як відбивальний екран. Головне — блискучою стороною назовні, до кімнати. Обов’язково залиште між стіною та батареєю відступ 2–3 см. Якщо утеплювач щільно прилягає до батареї, тепла очікувати не варто.

Придбати фольгований утеплювач можна в будь-якому будівельному магазині. Простий тест на якість: підпаліть шматочок — якщо він горить, фольга неякісна; якщо плавиться, матеріал безпечний і придатний для використання.

Виріжте прямокутник, трохи більший за ваш радіатор, і закріпіть його на стіні за батареєю. Для фіксації підійдуть двосторонній скотч або рідкі цвяхи.

Особливо ефективно це працює у старих будинках із погано утепленими зовнішніми стінами або якщо батарея стоїть біля холодної стіни. Навіть надто гарячі радіатори відчутно виграють від фольгового екрану.

Проте, якщо стіни товсті та добре утеплені, різниця може бути мінімальною. Також не рекомендується використовувати фольгу для батарей у вузьких нішах, де стіна тонка — це може призвести до промерзання та руйнування перегородки.

976
