Секрет цвітіння плетистої троянди, по який мало хто знає: і це не підживлення

Плетиста троянда

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Плетиста троянда — одна з найефектніших квітка саду, здатна перетворити арки, перголи та стіни на казкові квіткові інсталяції. Проте, щоб досягти справді рясного цвітіння, недостатньо просто посадити кущ і чекати. І навіть найкраще добриво не врятує. Існує невеликий, але дуже важливий секрет її цвітіння, про який мало хто знає — чим більше стебел троянди знаходяться в горизонтальному положенні, тим пишнішим буде її цвітіння.

Як змусити плетисту троянду буйно цвісти

Основна особливість плетистих троянд полягає в тому, що квіти формуються не на головних стеблах, які ростуть від кореня, а на бічних пагонах, що відходять від них. Головні стебла формують лише структуру куща. Щоб стимулювати троянду випускати якомога більше таких бічних, квітконосних пагонів, необхідно зафіксувати основні стебла на опорі в горизонтальному положенні або під кутом, близьким до 45 градусів.

Якщо ви просто дозволите троянді рости вгору без формування, то через два-три роки всі квіти будуть зосереджені на самій верхівці куща, і ви зможете милуватися ними лише знизу вгору. Правильне спрямування стебел допомагає рівномірно розподілити цвітіння по всій площі опори.

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Як правильно сформувати кущі плетистої троянди для цвітіння

Закріпіть стебло плетистої троянди на одному боці опори. Коли стебло витягнеться за межі шпалери, обережно спрямуйте його в зворотний бік. Це створює «хвилястий» або «зигзагоподібний» ефект, що максимізує кількість бічних пагонів.

Якщо ваша садова опора під троянди досить широка, під час формування куща пропустіть стебло плетистої троянди на внутрішній бік решітки. Такий прийом дозволяє створити гарну арку з троянд, яка виглядатиме привабливо як ззовні, так і зсередини. Однак, цей метод підходить лише для неукривних сортів троянд, оскільки при зимовому укритті зняти стебла з решітки буде неможливо.

Не засмучуйтесь, якщо ви пропустили момент, коли стебла вашої троянди були тонкими та гнучкими, і ви могли легко їх спрямовувати. Навіть жорсткіші стебла можна сформувати. Для цього поступово згинайте стебло в потрібному напрямку, кожен раз збільшуючи кут нахилу з інтервалом у 3-4 тижні. Це дозволить рослині адаптуватися до нового положення без пошкоджень.

Для невеликої арки достатньо буде одного куща троянди, який буде переходити з одного боку арки на інший, обплітаючи її.

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Для високої садової арки краще висадити два кущі троянд і направити їх назустріч один одному з різних сторін опори.

Для буйного та щільного цвітіння на арці використовуйте по два кущі плетистої троянди для кожної сторони арки. Формуйте кущі таким чином, щоб перший кущ забезпечував цвітіння нижньої частини арки, а другий — верхньої. Це створить ефект суцільного квіткового водоспаду.