Секрет успішної співбесіди: експертка розкрила, що відповісти на "незручне" питання

Експертка дала пораду, що говорити під час співбесіди

Авторка та публічна спікерка Анна Папалія, яка спеціалізується на темі співбесід та пошуку роботи, розкрила, як правильно відповідати на одне з найнезручніших питань від роботодавця — про пошук роботи в інших компаніях. Її порада викликала бурхливі дискусії в мережі.

Про це пише The Mirror.

Папалія стверджує, що в жодному разі не варто говорити, що ви розглядаєте лише цю вакансію, навіть якщо це правда. На її думку, це показує вашу відчайдушність та вразливе становище, що може відштовхнути роботодавця. Натомість, експертка радить демонструвати впевненість та затребуваність на ринку праці.

«Чим менше хочеш ти, тим більше вони хочуть тебе», — стверджує Папалія.

Вона пояснює, що це пов’язано з психологією: люди прагнуть отримати те, що важкодоступне. Тому, відповідаючи на питання про інші співбесіди, вона радить сказати: «Так, я активно проходжу співбесіди», а на уточнення про компанії відповісти: «Я б вважала за краще залишити це конфіденційною інформацією».

Однак думки користувачів мережі щодо цієї стратегії розділилися. Деякі рекрутери зазначають, що «теплі» кандидати, які демонструють зацікавленість у позиції, отримують більше уваги, якщо володіють необхідними навичками. Інші стверджують, що прохолодний інтерес до вакансії є «червоним прапорцем» для роботодавця.

Нагадаємо, під час співбесіди співзасновник Apple Стів Джобс завжди ставив одне запитання претендентові на посаду в компанії. Таким чином він прагнув вийти за межі навичок і досвіду, щоб зрозуміти мотивацію та амбіції людини.