Секрет великого врожаю - як правильно обрізати персик навесні

Персик. / © Pexels

На початку весни важливе обрізання персика. Завдяки цьому рослина має змогу сформувати сильні плодові гілки й суттєво збільшити врожай. Важливо провести цю маніпуляцію до початку активного руху соку.

Як правильно обрізати персик, розповіли автори YouTube-каналу «Благосад».

Експерти радять перш за все визначити стан дерева — зішкребіть кору на кінчику гілки: якщо вона зелена — значить жива.

Окрім того, огляньте бруньки — розріжте одну:

якщо брунька всередині зелена — вона жива;

якщо коричнева або чорна — вона вимерзла.

Перед обрізанням важливо зрозуміти, де ростові, а де плодові гілки. Персик не плодоносить на дуже тонких гілочках.

Як правильно обрізати персик

Для персика підходить розріджено-ярусна форма. Якщо утворилися дві верхівки, виберіть одну як центральний провідник, а другу переведіть у гілку другого ярусу. Щоб дерево не росло надто інтенсивно догори, робіть зріз на плодову гілку. Якщо потрібно спровокувати появу нових розгалужень, робіть короткі зрізи: чим коротший зріз, тим інтенсивнішим буде вегетативний ріст. Занадто товсті гілки, які відходять від скелетних, потрібно прибирати. Зріз робіть під нахилом над сплячою брунькою для повторного росту. Не залишайте надто багато на тонких гілках. Під вагою плоду така гілка просто зігнеться до землі чи зламається.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини не варто обрізати навесні. Деякі з них закладають свої квіткові бруньки ще в попередньому сезоні, тому рання обрізка може позбавити їх можливості зацвісти.