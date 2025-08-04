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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Секрет золотавої та хрумкої скоринки: у чому обваляти кабачки замість борошна

Забудьте про традиційне панірування в борошні, адже є кращий спосіб зробити кабачки хрумкими й апетитними.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як посмажити кабачки в манці

Як посмажити кабачки в манці / © Credits

У кулінарії дрібниці відіграють важливу роль, і спосіб панірування овочів — одна з таких родзинок. Якщо ви хочете отримати золотаву й ароматну скоринку, яка не вбиратиме зайвий жир, варто спробувати альтернативу борошну — манну крупу. Про це пише ресурс news.hochu.ua.

Чому кабачки краще панірувати в манці

Манка має більші крупинки, ніж борошно, але водночас значно ніжніша за панірувальні сухарі. Під час обсмажування вона створює рівномірну хрустку оболонку, не пересушуючи ніжну м’якоть кабачків.

На відміну від борошна, яке активно вбирає олію під час смаження, манка дає менш жирну скоринку. До того ж, вона швидко рум’яниться, тож страва приготується значно швидше.

Як правильно смажити кабачки в манці

  1. Наріжте кабачки кружечками чи скибочками.

  2. Обваляйте їх у сухій манній крупі. Для більш вираженого смаку додайте до манки дрібку солі, сушений часник та улюблені спеції. Таке панірування також підходить для баклажанів і картоплі.

  3. Дайте полежати кабачкам 5 хвилин, цього часу буде досить, щоб манка злегка набухла, увібравши вологу з овочів.

  4. Обсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки.

У результаті ви отримаєте кабачки з ідеальною текстурою: м’які всередині та хрусткі зовні.

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