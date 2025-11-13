Секрет зцілення: як "гормон любові" та обійми пришвидшують загоєння ран

Кохання / © Credits

Емоційна та фізична близькість із партнером і носовий спрей з «гормоном любові» окситоцином пришвидшили загоєння невеликих ран у здорових людей. При цьому окремо ці підходи не мали впливу на загоєння ран, тож важливим було саме їх поєднання.

Дослідження опублікували в журналі JAMA Psychiatry.

Науковці сподіваються, що такий спосіб втручання допоможе загоювати рани й у людей, у яких погіршена регенерація, наприклад у старшому віці чи через цукровий діабет, або є важкі до загоєння поранення.

Як випробовували нові методи загоєння ран

Для дослідження науковці запросили 80 здорових гетеросексуальних пар із середнім віком 27 років. На них випробовували ефективність введення окситоцинового спрею двічі на день і вправи, під час якої партнери мали робити одне одному компліменти, тричі на тиждень.

Учасників поділили на чотири групи: перша отримувала спрей і робила вправу, друга — робила вправу та отримувала плацебо спрей, третя — отримувала окситоциновий спрей без вправи, а четверта — не робила вправу та отримувала плацебо.

Поєднання спрею з окситоцином і вправ із компліментами посприяло зменшенню глибини та розміру ран на передпліччі, які учасники отримали на початку дослідження. Однак найбільш помітним був ефект у тих людей, які протягом тижневого дослідження мали фізичний контакт зі своїми партнерами: допомагали як обійми, так і сексуальна активність. У цих людей також відмітили нижчий рівень гормону стресу кортизолу. Це свідчить про те, що фізичний контакт сприяв загоєнню ран не лише через виділення окситоцину, який має протизапальні властивості, але й завдяки зменшенню стресу.

