Секрети чистоти: як прибирають в своїх оселях жителі Туреччини і чи можливо перейняти їхні методи

Прибирають в Туреччині не лише за бажання чи на вихідні. Секрети прибирання в цій країні полягають в тому, щоб підтримувати будинок в чистоті щодня.

В Туреччині прийнято проводити "генеральне" прибирання якщо не щодня, то принаймі двічі на тиждень. При цьому тут натирають вікна до блиску, позбавляють пилу навіть у важкодоступних місцях та начисто вимивають підлогу. Розбираємося, які секрети прибирання в Туреччині можна перейняти, щоб в домі завжди було чисто.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як наводять порядок в оселі в Швеції.

Згідно зі статистикою, лише 26,3% жіночого населення в цій країні працює, а це набагато нижчий показник, ніж в ЄС. Крім цього, тут прибирання вважається швидше хобі чи можливістю зайняти свій вільний час, яке додатково допомагає створити в оселі затишну атмосферу.

Також в Туреччині прийнято ходити один до одного в гості без попередження. Будь-якої хвилини в двері можуть постукати родичі чи друзі, тому потрібно бути заздалегідь готовим до несподіваних візитів.

Секрети прибирання від турчанок

Як прибирати, щоб завжди було чисто / Фото: Unsplash

За століття такого устрою в Туреччині навчилися бездоганно прибирати в домі всього лише за кілька годин. І ось кілька лайфгаків, які можуть здатися цікавими.

Турчанки миють вікна глобально приблизно раз на два місяці, але щотижня їх натирають до блиску під час генерального прибирання, а ще завжди перуть фіранки. Саме тому в квартирах в цій країні завжди багато сонячного світла.

Щодня тут прибирають у ванній кімнаті. Сантехніку обов'язково натирають різноманітними хімічними засобами, які містять оцет, хлор. А дзеркальні поверхні завжди протирають після кожного використання санвузлом, адже краплі від води вважаються неприйнятними.

Пилососять в цій країні щодня, при цьому відсуваючи мебель та інші предмети, які зустрічаються на дорозі. Підлогу миють за допомогою різних ароматичних засобів, щоб в домі гарно пахло.

Без килимів важко уявити турецьку оселю, тому їх ретельно вибивають від пилу тричі на тиждень. Під час застілля чи великих родинних свят їх навіть прийнято прикривати спеціальною тканиною, щоб захистити від бруду.

Балкон також прибирається щодня, особливо влітку. Тут це не склад різноманітного мотлоху, а місце, де можна приємно відпочити, посидіти з родиною увечері, подихати свіжим повітрям і насолодитися сонцем.

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