Лайфгаки для ідеальної зачіски, щоб протрималася довгий час від особистого перукаря Кейт Міддлтон

Щоб зачіска після укладки протрималася довго — лайфгаки від знаменитого перукаря

Річард Уорд, британський перукар, який створює зачіски самій Кейт Міддлтон розповів, як зберегти свіжий вигляд та об'єм волосся якнайдовше.

Лайфгаки, які допоможуть протриматися укладці до тижня

Хвиляста укладка

«Якщо ви хочете, щоб зачіска, створена сушіння феном трималося довше, попросіть свого стиліста зробити кучері або хвилі», — каже Річард.

Можна накрутити волосся на бігуді. "Якщо ви почнете з найбільшого об'єму, волосся з часом падатиме, тому будь-який об’єм, створений за допомогою термічної укладки, повинно довше протриматися", – зауважує Річард.

І, хоча завжди є спокуса використовувати для об'єму та фіксації зачіски багато мусу або лаку для волосся, щоб довше зберегти вашу зачіску, Річард рекомендує не робити цього.

Занадто велика кількість таких засобів може не тільки обтяжувати волосся, але й притягувати до нього бруд і пил, а це означає, що воно, швидше за все, виглядатиме так, ніби його потрібно помити.

Щоб сон не зіпсував укладку

Перукар радить використовувати замість бавовняної наволочки шовкову, адже вона більш гладка і рідше призводить до сплутування волосся.

Також перукар перед сном рекомендує укласти зачіску — накрутити волосся у гульку, а потім за допомогою шовкової резинки закріпити його на маківці. Важливо, щоб гулька була зверху, щоб не спати на зачісці. "Тоді об'єм буде на потилиці або під волоссям, коли ви розпустите її вранці".

Обережно приймайте душ, готуйте їжу

Волога серйозно впливає на довговічність зачіски. Тому Річард вважає, що під час приймання душу чи ванни шапочка для душу є абсолютно необхідною. "Якщо ви збираєтеся перебувати в будь-якому іншому парному середовищі — наприклад, на кухні з каструлями з овочами, що булькають на плиті — ви навіть можете одягнути туди шапочку для душу».

Під час готування їжі, якщо на вулиці сухо, щоб уся волога не потрапила на зачіску перукар радить відкривати вікно на кухні.

Помірно використовуйте сухий шампунь

«Якщо ви відчуваєте, що ваше волосся потребує миття, сухий шампунь — чудовий варіант, але будьте обережні, коли його використовуєте», — каже Річард.

Якщо нанести сухого шампуню забагато, волосся потьмяніє, тому використовувати шампунь краще лише біля коріння. Згідно з інструкцією, зазвичай його потрібно лише нанести, залишити на кілька хвилин, помасажувати та розчесати.

Вимийте забруднену частину волосся

Якщо через деякий час після укладки чубчик виглядає брудним та жирним, це можна виправити, вимивши передню частину волосся над раковиною та висушивши феном, каже Річард.

Робіть укладку волосся теплим повітрям фену

Використовуйте валики для волосся, щоб створити пишні локони. Перед сушінням накрутіть волосся на валики, нанесіть лак на коріння, щоб зберегти об’єм. І, якщо маєте час, коли виймаєте бігуді, намотайте прядки на палець, затримайте трохи та дайте їм охолонути", – перукар поділився секретом, як відновити об'єм.

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