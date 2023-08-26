Секрети корейської дієти к-поп айдолів: як бути тендітною, покращити шкіру та загальне здоров'я

Дієта Південної Кореї, яка також відома в Мережі як дієта k-pop айдолів заснована на споживанні всіх тих продуктів, які є в традиційній корейській кухні. Дієта не лише допомагає схуднути, але й очищає шкіру і покращує здоров'я в довготривалій перспективі. Що таке корейська дієта — меню та інші особливості.

Корейська дієта, яка ґрунтується на традиційній корейській кухні, містить мало оброблених продуктів, зводить до мінімуму споживання жирів та солодощів. Завдяки такому харчуванню можна скинути зайву вагу, не відмовляючись від улюбленої їжі. Зазвичай харчування включає в себе рис, невелику кількість м'яса, овочі, трохи морепродуктів і риби.

Яке харчування у кореянок: основні правила

Щоб досягти успіху в цій дієта, необхідно дотримуватися певних правил:

їжте менше калорій — розміру порцій чи денного ліміту калорій в цій дієті немає, але потрібно намагатися скоротити кількість калорій, які ви споживали до того, не голодуючи при цьому;

— розміру порцій чи денного ліміту калорій в цій дієті немає, але потрібно намагатися скоротити кількість калорій, які ви споживали до того, не голодуючи при цьому; регулярні вправи — ви можете додати тренування k-pop айдолів або будь-яку фізичну активність, яка вам подобається;

— ви можете додати тренування k-pop айдолів або будь-яку фізичну активність, яка вам подобається; споживання меншої кількості жирів — обмежте жирну їжу, уникаючи соусів, спецій та олій, коли це можливо;

— обмежте жирну їжу, уникаючи соусів, спецій та олій, коли це можливо; мінімізування додаткового цукру — краще забути про солодкі газовані напої, печиво, морозиво, хлібобулочні вироби;

— краще забути про солодкі газовані напої, печиво, морозиво, хлібобулочні вироби; уникайте перекушування — воно є непотрібним в цій дієті, адже всі основні приймання їжі повинні містити достаньо калорій, щоб ви не відчували голоду.

Як корейська дієта айдолів допомагає схуднути і не тільки

Корейська дієта айдолів / Фото: Pexels

Традиційна корейська їжа багата на овочі, які містять клітковину. Будь-які дієти на основі клітковини допомагають скинути зайву вагу і зменшити відчуття голоду. Крім цього, вона обмежує вживання перекушувань, які часто містять досить жирну їжу, молочні продукти, доданий цукор, пшеницю. Додатково таке харчування заохочує регулярні фізичні вправи, щоб збільшити кількість калорій, які ви спалюєте.

Нарешті, важливою особливістю корейської дієти для айдолів є зменшення порцій їжі. Продукти потрібно з'їдати повільно, що допоможе не переїдати і відчувати ситість.

Крім схуднення, корейська дієта пропонує й інші переваги. Велика кількість овочів, які багаті на клітковину, допомагає зміцнити здоров'я, захистити від хронічних станів, зокрема діабету II типу і хвороб серця. Популярною корейською стравою є кімчі, або квашена капуста, яку обов'язково додають до дієти. Дослідження показали, що кімчі допомагає знизити артеріальний тиск, рівень цукру в крові, загальний рівень холестерину. Також ферментовані продукти покращують роботу кишківника, збільшуючи кількість корисних бактерій. Тому допомагають лікувати такі захворювання як синдром подразненого кишківника, атопічний дерматит, ожиріння та діарея.

Завдяки обмеженню споживання молочних продуктів корейська дієта покращує стан шкіри, позбавляє прищів. Адже дослідження вже давно показали, що молоко стимулює виділення інсуліну та інсуліноподібного фактора росту, які відповідають за формування прищів. Зазначається, що у людей, в раціоні яких багато молока, в 2,6 разів частіше страждають через наявність прищів.

Як харчуються k-pop айдоли: перелік дозволених і заборонених продуктів

Корейська дієта заохочує вживання таких продуктів:

Овочі — можна їсти сирими, ферментованими (квашена капуста кімчі) чи приготовленими, ще один чудовий варіант їсти більше овочів — зварити суп. Фрукти — можна їсти без обмежень, вони є чудовою альтернативою солодощам і десертам. Продукти тваринного походження — м'ясо, риба, морепродукти та яйця, але варто їсти невеликими порціями. Рослинні альтернативи — тофу, королівські гливи, сушені гриби шиїтаке використовуються в корейських рецептах як заміна м'ясу. Рис — рисова локшина та білий рис включені до більшої кількості корейських традиційних рецептів. Злакові без пшениці — картопля, тапіокі, боби мунг тощо є чудовою альтернативою локшині.

А ось споживання таких продуктів краще звести до мінімуму:

Продукти з пшеничного борошна — макаронні вироби, хліб, крупи, будь-яка випічка на основі пшениці. Молочні вироби — йогурти, сири, морозиво й саме молоко. Жирні продукти — смажена жирна їжа, соуси, спеції, виготовлені на жирі. Солодкі продукти — безалкогольні солодкі напої, цукор, десерти, печиво.

Дієта айдолів: меню на три дні

Дієта айдолів: меню / Фото: Pexels

Якщо ви вже давно хотіли спробувати корейську дієту, але не могли зважитися, тому що не знали, що готувати на кожен день, ось вам приблизний перелік зі страв на три дні такого харчування.

Перший день:

Сніданок: омлет з овочами. Обід: Овочевий суп з тофу та кімчі. Вечеря: смажений рис з овочами.

Другий день:

Сніданок: корейські млинці з овочами, шиїтаки та морепродуктами. Обід: пібімпап (корейська страва з рису, яєць, овочів, а також м'ясом чи тофу). Вечеря: чапчхе (корейська смажена скляна локшина).

Третій день:

Сніданок: корейські овочеві чи м'ясні пельмені, приготовані з рису чи борошна тапіокі. Обід: гострий корейський салат з капусти. Вечеря: кімбап (корейські суші роли заповнені овочами, креветками, авокадо, тофу на вибір).

Корейська кухня містить чимало цікавих страв, які багаті на овочі, м'ясо, рибу, та містять мінімальну кількість жиру, цукру. В результаті корейської дієти айдолів за 13-14 днів можна скинути до 5 зайвих кілограм, не голодуючи і не обмежуючи себе в їжі. Меню кореянок завжди дуже різноманітне і збалансоване, хоча дотримуватися такого харчування може бути складно через його низьку калорійність.

Протипоказання для корейської дієти

Варто зазначити, що корейська дієта має свої протипоказання. Її не рекомендовано дотримуватися людям з захворюваннями печінки, шлунка, кишківника, нирок, а також за наявності гіпертонії, , цукрового діабету, булімії, анорексії, гормонального дисбалансу. Потрібно відмовитися від такого харчування в період вагітності та годування.

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