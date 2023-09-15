Секрети краси єгипетської цариці: сім б'юті-засобів Клеопатри, які можна застосовувати сьогодні

Згідно з істориками, Клеопатра була жінкою надзвичайної краси, яка вміла доглядати за собою. На щастя, деякі її секрети задокументовані, тому ми можемо уявити, якою саме косметикою користувалася єгипетська цариця. Сучасні дівчата можуть спробувати їх на собі. Нагадаємо, що раніше ми розповідали про секрети вічної молодості кореянок.

Найвідоміші ритуали Клеопатри, які допомагали їй залишатися молодою і красивою

Вівсяний скраб для обличчя

Звичайні вівсяні пластівці єгипетська цариця використовувала як в їжу, так і як косметичний засіб. Такий скраб легко приготувати вдома: потрібно змішати з теплою водою дрібні пластівці, зачекати, щоб вони розм'якли, а потім акуратно помасажувати ними обличчя. Скраб змивається звичайною водою. Не забудьте після цього нанести на шкіру улюблений крем.

Тонік для обличчя з трояндовою водою

Трояндовою водою називають водний розчин компонентів ефірної олії троянди. Клеопатра широко використовувала її як тонік для зволоження шкіри. Після такої процедури обличчя стає гладким та сяючим. Якщо протирати шкіру трояндовою водою вранці та ввечері, ви можете досягти таких самих результатів. Також додатково розпорошуйте її на обличчя впродовж дня.

Сольовий скраб для тіла

Єгипетська цариця полюбляла скрабувати тіло натуральними сумішами із сіллю. Один з найулюбленіших скрабів Клеопатри можна без проблем приготувати в домашніх умовах. Візьміть 2 столові ложки морської солі та 3 столові ложки густих вершків. Змішайте їх в глибокій мисці, а потім втирайте в шкіру круговими рухами. Залішіть скраб на тілі приблизно на 5 хвилин, потім змийте теплою водою. Засіб м'яко відлущує відмерлі клітини та робить шкіру гладенькою.

Молочна ванна

Якою косметикою користувалася Клеопатра / Фото: pixabay.com

Згідно з документальними свідченнями, Клеопатра любила приймати ванну з ослячим молоком, мигдальною олією і свіжим медом. Це був її головний секрет м'якої, сяючої шкіри. Ходили навіть чутки, що єгипетська цариця завжди брала з собою в подорожі 3-4 ослів, щоб не пропускати приймання ванни. Звичайно, осляче молоко сьогодні ми не будемо шукати, але таку процедуру можна повторити з коров'ячим. Змішайте 100 г меду, 5 столових ложок мигдальної олії (можна замінити оливковою) та три чашки молока. Влийте в теплу ванну. Зануртеся на 15-20 хвилин.

Крем для рук з бджолиним воском

Шкіра рук у єгипетської цариці залишалася м'якою завдяки натурального крему з соком алое та бджолиним воском. Такий засіб легко приготувати вдома. Для цього візьміть 2 столові ложки соку алое, одну столову ложку мигдальної олії, 4 краплі ефірної олії троянди, 2 столові ложки бджолиного воску. Розтопіть на водяній бані бджолиний віск з мигдалевою олією, перемішайте, а потім додайте інші компоненти. Коли рідина охолоне, її можна поставити в холодильник. Такого крему вистачить на тиждень.

Теплі олії для волосся

Щоб отримати шовковисте та блискуче волосся, Клеопатра використовувала підігріті олії. Такий б'юті-ритуал можна повторити і вдома. Для цього змішайте 2 столові ложки оливкової олії та 2 столові ложки касторової олії. Підійгрійте суміш, щоб вона стала теплою. Потім за допомогою масажних рухів увітріть в шкіру голови, надягніть шапочку для душа і зачекайте 30 хвилин. Потім ретельно вимийте волосся звичним шампунем.

Маска для обличчя з білою глиною

За повідомленнями, які дійшли до наших днів, єгипетська цариця полюбляла робити маски з білої глини. Цей компонент сьогодні можна зустріти в багатьох продуктах різних брендів. Також можна купити чисту білу глину у порошку, розбавити її теплою водою, додати мед, олію та нанести на обличчя. Залишити на 15 хвилин, а потім змити. Біла глина не лише очищає шкіру, але й тонізую та підтягує її.

Читайте також: