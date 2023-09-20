Секрети краси зі всього світу: дев'ять дивовижних народних б'юті-рецептів догляду за собою

Кожна жінка прекрасна по-своєму, але потрібно правильно доглядати за своїм тілом, щоб зберегти цю красу. В світі здавна існують унікальні б'юті-методи, які допомагають дівчатам залишатися молодими та красивими. І ви можете спробувати ці дев'ять з них.

В кожній країні можна знайти б'юті-рецепти, які передаються від покоління до покоління. Так, жительки Індії завдяки місцевим засобам можуть похвалитися розкішним волоссям, а китаянки — фарфоровою шкірою. Поповніть свою скарбничку секретами догляду з усього світу, які легко застосовувати вдома.

Єгипетські молочні ванни

Ще цариця Клеопатра знала про цілющу силу молочних ванн. Вона використовувала їх для омолодження та зволоження шкіри. У складі молока містяться кислоти, які мають ефект відлущування і допомагають розгладити зморшки. А якщо додати ще одну ложку меду, то отримаєте справжній поживний тонік.

Як зробити молочну ванну в домашніх умовах і відчути себе Клеопатрою? Все дуже просто. Для цього у теплу ванну налийте 1-2 літри молока і додайте 1 чайну ложку меду. Якщо у вас немає часу на приймання ванни, скористайтесь косметикою, яка містить молочні кислоти.

Ізраїльські грязьові обгортання

Мертве море вважається головним багатством Ізраїлю. Водорослі і сіль з нього — це справжнє джерело поживних речовин. Ізраїльтянки полюбляють грязьові та водні процедури, які застосовуються як для лікування дерматологічних захворювань, омолодження та покращення місцевого кровообігу. А ще мінеральні солі мають потужні оздоровчі властивості — вони знімають м'язову напругу та заспокоюють нервову систему.

Вдома ви можете використовувати морську сіль для ванн чи придбати спеціальну ізраїльську косметику на основі грязей.

Бразильський пісочний скраб від целюліту

Пружні сідниці та гладка шкіра — це те, чим славляться всі жительки Бразилії. Але такий результат місцеві красуні отримують за допомогою пляжного піску, який використовують для антицелюлітного масажу. Завдяки такій процедурі покращується місцевий кровообіг, що сприяє схудненню.

Як створити такий пісочний скраб вдома? Влітку, сидячи на пляжі, наберіть у жменю вологого піску, а потім повільно масажуйте ним тіло. Взимку пісок можна замінити меленою кавою чи морською сіллю.

Китайська рисова вода

Багато китаянок можуть похвалитися сяючою шкірою. Це результат використання рису, який вони застосовують не лише в кулінарії, але й в косметології. Він виводить токсини і чудово живить та очищає шкіру. Як правильно приготувати рисову воду? Замочіть рис у воді, процідіть і отриманою рідиною протирайте обличчя. На чашку води потрібно всього 2 столові ложки рису. Рідину настоюють 20 хвилин.

Індійська кокосова олія для волосся

Як доглядають за волоссям в Індії / Фото: pixabay.com

Густе та шовковисте волосся — справжнє багатство індійських красунь. А отримати його допомагають аюрведичні рецепти на основі натуральних олій. Найбільш популярною з них вважається кокосова. Вона допомагає запобігти появі посічених кінчиків, надає волоссю природного блиску. Кокосову олію можна придбати в аптеці чи косметичному магазині. Зверніть увагу, що перед нанесенням її потрібно нагріти.

Болгарська трояндова вода

Болгарія є країною, яка постачає найбільше трояндової олії по всьому світу. Тому не дивно, що місцеві жінки використовують пелюстки троянд для б'юті процедур. Завдяки трояндовій воді шкіра стане пружною, здоровою, зморшки розгладжуються, волога зберігається.

Придбати трояндову воду можна в магазині косметики. Але можна також приготувати її самостійно. Для цього у посуд покладіть пелюстки троянд, залийте їх водою і залишіть на кілька годин. Рідиною протирайте шкіру обличчя.

Шведська сауна

Сауна для шведських красунь — найкращий спосіб для очищення пор на шкірі. А для її тонізування після процедури застосовують заморожені кубики льоду з зеленим чаєм.

ПАР: ройбуш та замбук

Африканки вмиваються відваром ройбуша, з якого готують чай. Такий засіб допомагає заспокоїти шкіру та живить її корисними речовинами. Замбук — це ще один популярний продукт. Це тягуча зелена мазь на основі рослин. Вона чудово знімає свербіж від укусів комарів, а ще зволожує.

В наших реаліях можна дістати лише ройбуш. З нього потрібно заварити чай, який потім використовують для вмивання і ванн.

Велика Британія і її гарячі рушники

Метод дуже простий, але, тим не менш, ефективний. Разом з гарячими рушниками британки використовують олії та бальзами. За допомогою процедури можна безболісно видалити ороговілий шар шкіри, подарувати відчуття молодості і свіжості.

Спочатку на обличчя потрібно нанести косметику для очищення. Потім занурте у гарячу воду рушник, обробіть шкіру, обов'язково провівши по масажним лініям. Потім вмийтеся гелем чи пінкою.

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