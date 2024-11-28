Секрети прибирання кореянок: як наводити лад в оселі з задоволенням

Ці методи підійдуть тим, хто ненавидить прибирання і завжди відкладає цей процес "на потім".

Основні принципи прибирання кореянок

Прибиратися потрібно щодня, а не виділяти один день для цього. Це набагато ефективніше, тому що в оселі завжди буде чисто. Більше того, вам не доведеться проводити всі вихідні, намагаючись відчистити будинок до блиску. Прибирайте потроху, то тут — то там. Наприклад, після миття посуду обов'язково протріть раковину, промийте її водою, витріть всі краплі. Тоді вам не доведеться пізніше відчищати годинами вапняний наліт.

Прибирати потрібно зверху донизу (або від максимально чистого до брудного). Так ви зможете заощадити свій час. Ще один цікавий лайфгак полягає у тому, щоб мити губку завжди над ситом. Весь жир і бруд залишатиметься в ньому, тому вам не доведеться чистити труби через деякий час.

Чим більше різноманітного мотлоху, тим квартира має неохайніший вигляд. Кореянки не накопичують невеликі предмети декору, які можуть тільки заважати і збирати на себе пил і бруд. Спробуйте передивитися всі речі, які є в вашій оселі. Відберіть ті, які вам не потрібні і ті, що потрібно надто часто витирати. Їх можна віддати на благодійність чи роздати знайомим, які їх потребують.

Використовуйте правило п'яти хвилин. Це важливе правило всіх кореянок полягає в тому, щоб розділити будинок на окремі зони, а потім прибирати кожну з них окремо. Ви можете виділити кожній зоні свій день тижня, коли ви будете в ній прибиратися. Так підтримувати чистоту в квартирі значно простіше. Звичайно, не слід обманювати себе і думати, що без генерального прибирання після такого можна буде обійтися. Це не так. Але його вам доведеться влаштовувати значно рідше.

Робіть спочатку те, що найбільше помітно, щоб прибирати з задоволенням і отримувати від усього процесу антистрес-ефект. Якщо ви починатимете прибирання щоразу з чогось іншого, воно не набридатиме так швидко. Більше того, ви будете бачити результати праці одразу, що приносить неабиякі приємні емоції.

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