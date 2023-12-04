Секрети прибирання від американського експерта: з чого почати та як це зробити

Прибирання квартира — справа не вдячна. Не встигнеш навести порядок, як квартира знову перетворюється не в прибрану. Особливо це актуально, якщо в хаті, будинку живуть діти. Тому для багатьох господинь прибирання перетворилося в неулюблену, рутинну домашню справу.

Якщо ви належите до тих, для кого прибирання не викликає захвату та бажання, спробуйте скористатися методом "12-12-12" Джошуа Беккера, який допоможе позбавитись мотлоху та перетворить прибирання в приємну справу.

Як почати прибирати за методом "12-12-12"

Про спосіб прибирання 12-12-12 розповів Джошуа Беккер, засновник і головний редактор сайту «Шлях до мінімалізму», присвяченого усвідомленому способу життя.

Почати прибирати потрібно з того, щоб у квартирі, в домі обрати 12 речей, які потрібно викинути, 12 речей, які пожертвувати, віддати комусь, ще 12 — покласти на місце. Згадане правило мало великий успіх серед багатьох американських господинь, особливо у великих сім'ях.

Виявилося, що таке просте правило прибирання підходить для тих, хто не хоче сильно заморочуватися з прибиранням, але любить порядок.

Якщо залучати всіх членів родини, чоловіка, дітей, прискорити та покращити прибирання можна в декілька разів, адже сім'я з 4-х осіб за одне прибирання позбавиться 48 зайвих предметів, 48 речей подарує, стільки ж покладе на місце.

Крім практичної користі, підтримки порядку та чистоти, це правило об'єднає родину спільним заняттям. А якщо провести прибирання в форматі гри, цей процес ще й захопить дітей.

Правило прибирання можна застосовувати як для всієї оселі, так і для окремих її частин чи предметів, наприклад, прибрати таким чином балкон, кухонні антресолі чи навіть окрему шафу. Особливо стане у пригоді такий метод прибирання перед Новим роком.

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