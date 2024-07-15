Секрети схуднення: дієтологи назвали, що заважає скинути зайві кілограми

Важлива річ, на думку дієтологів, якої слід уникати, якщо ви намагаєтеся схуднути

Ця порада не має нічого спільного з тим, що у вас на тарілці, але може вплинути на те, що і скільки ви їсте.

На думку дієтологів, на схуднення впливає один важливий фактор, якому люди, які намагаються схуднути, часто не приділяють уваги, а все через те, що цей фактор схуднення не має нічого спільного з тим, скільки калорій ви споживаєте.

Для того, щоб скинути зайві кілограми важливо вибрати правильну, відповідну дієту, але цього не достатньо, для схуднення потрібно більше. Дієтологи наголошують на перешкоді, яка може зупинити процес схуднення на правильній дієті.

Йдеться про не досипання, дієтологи наголошують, що на сні не можна економити. Коли мова йде про схуднення, уся увага приділяється дієті та фізичним вправам, але до цього списку варто додати достатній хороший сон.

Сон заряджає організм енергією, але він також відіграє ключову роль у регулюванні ваги. «Навіть одна ніч недостатнього сну негативно впливає на те, що ви їсте». Після недосипання вам, швидше за все, буде хотітися вуглеводів та цукру. Дослідження показують, що порушення сну може змусити людей споживати більше калорій, переважно перекушуючи їжею з високим вмістом вуглеводів і жиру.

Крім того, як зазначають дієтологи, сон потрібен для отримання енергії. "Якщо ви відчуваєте втому, у вас буде менше шансів досягти своїх цілей щодо тренувань і/або працювати з інтенсивністю, необхідною для схуднення».

«Коли ви спите менше 6-8 годин на добу, це впливає на низку гормонів в організмі, які регулюють апетит», — зазначає дієтолог Лейні Йонкін. «Наприклад, наступного дня після вечірнього поганого сну організм виділяє більше греліну — гормону, який повідомляє, що ви голодні, — і зменшується рівень лептину — гормону, який повідомляє, що ви ситі», — пояснює вона. Дослідження показують, що вищий рівень греліну та нижчий рівень лептину можуть збільшити споживання калорій, що пов’язано зі збільшенням ваги. Тобто, як показують дослідження, недостатній с он пов’язаний із вищим ризиком розвитку ожиріння.

Для здорового, повноцінного сну дієтологи радять намагатися дотримуватися таких звичок:

Намагатися лягати спати й прокидатися щодня в один і той же час, навіть у вихідні.

Перед сном займатися заспокійливою діяльністю, як, наприклад, читанням, прийняттям теплої ванни або заняттями легкою йогою.

Обмежити використання екранів перед сном : скоротіть або виключіть використання смартфонів, планшетів і комп’ютерів принаймні за годину до сну.

Уникайте важкої їжі, кофеїну та алкоголю перед сном, щоб покращити якість сну.

Забезпечте комфортне середовище для сну - тримайте свою спальню прохолодною, темною та тихою. Переконайтеся, що у вас зручне спальне місце - матрац та подушки.

Перед сном практикуйте медитацію або вправи на глибоке дихання, щоб заспокоїти свій розум.

Регулярно займайтеся фізичною активністю - виконуйте регулярні вправи, але уникайте інтенсивної діяльності перед сном.