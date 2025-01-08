Секрети успішного садіння картоплі: методи, які забезпечать вам великий урожай

Врожайність картоплі залежить не тільки від сорту, догляду, боротьби зі шкідниками та хворобами, але й від способу садіння.

Як підготувати картоплю для садіння

Перед тим, як садити картоплю, потрібно правильно підготувати посадковий матеріал. Спочатку відберіть здорові бульби, видаливши гнилі, підморожені, заражені та м’які плоди, вибираючи середні за розміром картоплини. Потім прогрійте їх в духовці або під сонцем, щоб вони проросли до появи паростків.

Далі обробіть картоплю для дезінфекції від захворювань, використовуючи розчин з наступних інгредієнтів:

Марганцівка — 1 грам;

Мідний купорос — сірникова коробка;

Вода — 10 літрів.

Залийте картоплю цим розчином і залиште її для просушування.

Як посадити картоплю для великого врожаю

Садіння в траншеї

Для цього способу садіння викопуються траншеї на відстані один метр одна від одної і глибиною 30 сантиметрів. На дно кладеться шар сіна товщиною 15 сантиметрів і присипається гноєм або попелом. Траншею готують ще восени, а саму картоплю садять навесні.

Садіння в лунки

Якщо ви вибираєте цей метод, теж краще підготувати землю восени, провівши мульчування та підживлення. Навесні викопуються лунки глибиною 8-10 сантиметрів з інтервалом 80 сантиметрів. Пророщена картопля поміщається в лунки паростками догори, а зверху підживлюється деревною золою і компостом.

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