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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

Секретна кнопка в пралці, яка допоможе позбутися неприємного запаху, плісняви та залишків порошку

Американка показала, де знаходиться чарівна кнопка в пральній машинці, яка полегшує життя кожній господині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як почистити пралку за допомогою кнопки

Як почистити пралку за допомогою кнопки / © Фото з відкритих джерел

Звичайна на перший погляд пральна машинка може приховувати дуже корисні функції. Американська блогерка Мінді МакНайт поділилася лайфгаком, який допоможе підтримувати побутову техніку в ідеальній чистоті. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

У своєму відео Мінді показала кнопку, про яку ніхто не знає. Вона знаходиться біля відсіку для миючих засобів. Ця секретна кнопка дозволяє повністю вийняти лоток, що дає змогу якісно його промити і позбутися залишків порошку, грибка та цвілі.

Якщо у вас немає такої кнопки, не біда. Блогерка радить використовувати натуральний розчин — лимонний сік із харчовою содою. Така суміш ефективно очистить побутовий прилад й усуне всі неприємні запахи.

Цей простий, але дуже корисний трюк швидко набрав шаленої популярності в мережі, а підписники Мінді залишають вдячні коментарі за практичну дієву пораду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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