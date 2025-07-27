Секретна кнопка в пралці, яка допоможе позбутися неприємного запаху, плісняви та залишків порошку

Як почистити пралку за допомогою кнопки / © Фото з відкритих джерел

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Звичайна на перший погляд пральна машинка може приховувати дуже корисні функції. Американська блогерка Мінді МакНайт поділилася лайфгаком, який допоможе підтримувати побутову техніку в ідеальній чистоті. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

У своєму відео Мінді показала кнопку, про яку ніхто не знає. Вона знаходиться біля відсіку для миючих засобів. Ця секретна кнопка дозволяє повністю вийняти лоток, що дає змогу якісно його промити і позбутися залишків порошку, грибка та цвілі.

Якщо у вас немає такої кнопки, не біда. Блогерка радить використовувати натуральний розчин — лимонний сік із харчовою содою. Така суміш ефективно очистить побутовий прилад й усуне всі неприємні запахи.

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Цей простий, але дуже корисний трюк швидко набрав шаленої популярності в мережі, а підписники Мінді залишають вдячні коментарі за практичну дієву пораду.