Секретне обприскування без хімії: чим обробити картоплю, щоб не було колорадського жука

Наші дідусі і бабусі добре знали, як боротися з колорадським жуком, щоб він не пошкодив насадження картоплі.

Насамперед, якщо ви не хочете обприскувати свій город хімією, варто знати, що не любить колорадський жук. Виявляється, якщо посадити по периметру городу з картоплею грядки з хроном, то це точно відлякає шкідника.

Однак, тут важливо не перестаратися. Справа в тому, що хрін дуже швидко розростається і пізніше його досить складно позбутися. Також відлякати колорадського жука від картоплі допоможе висаджування по периметру кукурудзи, цибулі, часнику, м'яти, базиліка, настурції, петрушки.

Чим обробити картоплю, щоб не було колорадського жука

Також картоплю можна обприскати народними засобами, які безпечні самій рослині і не зашкодять людям, зате точно відлякають шкідників.

Наприклад, можете спробувати перевірений роками дідівський метод обприскування. Для цього зверніть увагу на полин. Ця рослина вкрай корисна у боротьбі з колорадськими жуками.

Для приготування суміші візьміть пучок полину, якомога дрібніше поріжте рослину. Потім потрібно зробити концентрований розчин. Влийте до ємності з подрібненим полином гарячу воду і настоюйте 24 години. Не забудьте перед використанням відфільтрувати розчин.

Тепер можна починати обприскування (найкращий час вранці і ввечері). В разі потреби процедуру повторюють. Однак, слід зауважити, що трав'яний настой може гальмувати розвиток самої картоплі, тому надто часто обприскування проводити не варто.

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