Секретний інгредієнт: додайте в пральну машину всього одну краплю — будете стрибати від щастя

Іноді трапляється таке, що потрібно терміново випрати брудні речі, а прального порошку під рукою немає.

Йдеться про звичайний шампунь для волосся. Раніше ми розповідали про те, як вимити пральну машину від плісняви за допомогою спеціального режиму.

Якщо у вас немає часу бігти за новою упаковкою прального порошка, ви можете скористатися своїм шампунем. Лише варто звернути увагу, що він дуже сильно піниться, тому потрібно бути обережним і не наливати надто велику кількість засобу.

Найкраще додати краплю шампуню на одну брудну річ, а потім завантажити все до барабану. А щоб пом'якшити тканину можна додатково додати трішки оцту.

Що ще можна залити в пральну машину, якщо немає прального порошка

Шапмунь — не єдиний засіб, яким ви можете замінити пральний порошок.

Мийний засіб

Він також досить сильно піниться, тому додавати потрібно всього лише одну краплю. Також уважно прочитайте склад мийного засобу перед використанням, адже він може містити компоненти, що можуть безнадійно зіпсувати деякі види тканин.

Кальцинована сода

Чим випрати, якщо немає прального порошка / Фото: pixabay.com

Це корисний та ефективний засіб для вирішення різних проблем. Особливо він підходить для прання речей з льону чи бавовни. За допомогою соди ви зможете без проблем справитися з брудом та навіть трішки відбілити тканину. Якщо речі дуже сильно забруднилися, можете навіть спробувати приготувати домашній пральний порошок: візьміть 200 г харчової соди і 200 г бури, змішайте і пересипте у посудину.

На 2 кг брудної білизни знадобиться всього лише 30 г такого порошку. Всипте його у склянку і розведіть гарячою водою. Під час прання обирайте температуру не вище 40-60 градусів.

Гірчиця

Гірчичний порошок чудово справляється із виведенням різноманітних забруднень, особливо на вовняних та шовкових речах. Після полоскання одяг буде м'яким, приємним на дотик та пахнутиме свіжістю. Для прання в машині потрібно взяти 40-50 г гірчичного порошку, який засипають прямо до барабану після завантаження білизни. Виставляйте температуру не вище 40 градусів. А якщо плями дуже серйозні, попередньо нанесіть на них кашку з гірчичного порошку та води, залишіть на 10-15 хвилин.

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