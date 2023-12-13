Секретний інгредієнт, який зробить котлети смачнішими: тепер готую їх лише так

Варто лише один раз приготувати котлети за цим рецептом з додаванням секретного інгредієнта – і ви більше ніколи не готуватимете по-іншому.

Щоб приготувати котлети, вам знадобляться такі інгредієнти на кілограм фаршу:

два яйця,

дві цибулини,

кілька шматочків хліба,

100 мл молока,

зубчик часнику, сіль, перець, зелень за смаком.

Інгредієнт, який зробить котлети неперевершеними та який потрібно додати до фаршу – це дві чайні ложки гірчиці.

Спосіб приготування:

Дрібно поріжте цибулю та обсмажте її на сковороді в невеликій кількості олії. Зріжте скоринку на хлібі, м’яку частину замочіть у молоці.

До фаршу додайте смажену цибулю, дрібно нарізаний часник, яйця, відтиснутий від молока хліб. Не забудьте додати сіль і перець, зелень. Додайте гірчицю, ретельно перемішайте отриману суміш.

Вимішайте фарш для котлет протягом 10-15 хвилин, потім відбийте його до однорідної структури.

Обваляйте сформовані котлети в панірувальних сухарях. Смажити котлети краще на вершковому маслі, завдяки цьому вони вийдуть ніжнішими.

Читайте також: