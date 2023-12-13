Секретний інгредієнт, який зробить котлети смачнішими: тепер готую їх лише так

Цей інгредієнт зробить котлети соковитими.
Варто лише один раз приготувати котлети за цим рецептом з додаванням секретного інгредієнта – і ви більше ніколи не готуватимете по-іншому.
Щоб приготувати котлети, вам знадобляться такі інгредієнти на кілограм фаршу:
- два яйця,
- дві цибулини,
- кілька шматочків хліба,
- 100 мл молока,
- зубчик часнику, сіль, перець, зелень за смаком.
Інгредієнт, який зробить котлети неперевершеними та який потрібно додати до фаршу – це дві чайні ложки гірчиці.
Спосіб приготування:
Дрібно поріжте цибулю та обсмажте її на сковороді в невеликій кількості олії. Зріжте скоринку на хлібі, м’яку частину замочіть у молоці.
До фаршу додайте смажену цибулю, дрібно нарізаний часник, яйця, відтиснутий від молока хліб. Не забудьте додати сіль і перець, зелень. Додайте гірчицю, ретельно перемішайте отриману суміш.
Вимішайте фарш для котлет протягом 10-15 хвилин, потім відбийте його до однорідної структури.
Обваляйте сформовані котлети в панірувальних сухарях. Смажити котлети краще на вершковому маслі, завдяки цьому вони вийдуть ніжнішими.
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