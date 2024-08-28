Секретний трюк зі щіткою: як за кілька хвилин повністю очистити рами на балконі від бруду

Під час миття вікон ніщо так не засмучує, як бруд та пісок, які потрапили між віконну раму. Здається, що вичистити це місце неможливо. Але існує один секретний трюк.

Не поспішайте зневірятися і залишати віконну раму на балконі брудною. Фахівці поділилися ефективним методом зі щіткою, який допоможе за пару хвилин впоратися навіть з найсильнішим забрудненням.

Навіть у важкодоступних місцях можна відмити бруд, якщо озброїтися кількома простими інструментами та мийними засобами. Вам знадобляться:

вологі серветки;

побутова щітка;

мийний засіб у вигляді спрею чи піни.

Отже, що потрібно зробити, щоб віконна рама сяяла чистотою? Перший етап полягає у тому, щоб зчистити забруднення з поверхні. В цьому вам допоможе побутова щітка. Необхідно просто кілька разів пройтися нею по поверхні.

Все сміття, яке могло застрягнути у конструкції, можна видалити, якщо скористатися вологими серветками. А щоб вам було простіше, експерти радять спробувати один цікавий трюк. Вологу серветку сліз замотати зверху на щітку, а потім пройтися по віконній рамі. Так ви зберете весь пил, що там осів в важкодоступних місцях.

Якщо ж на рамі все ще можна помітити сліди бруду, для закріплення ефекту рекомендовано використати мийний засіб у вигляді спрею чи пінки. Ним збризкайте забруднене місце, а потім ще раз пройдіться щіткою з вологою серветкою на щетині.

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