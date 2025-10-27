Секрети досвідчених садівників: як правильно зберігати гладіолуси, щоб цибулини не гнили й не пересихали до весни

Як і в чому зберігати гладіолуси взимку / © unsplash.com

Часто цибулини, що зберігаються в неправильних умовах, гниють, сиріють або пересихають, через що вони стають непридатними для посадки. Як правильно зберігати цибулини гладіолусів до весни, щоб вони залишались здоровими й життєздатними.

Основні правила зберігання цибулин гладіолусів

Вибір тари

Для зберігання підходять паперові пакети з отворами, картонні коробки з дірочками, капронові панчохи, сітки або бавовняні мішечки для діток. Такі контейнери дозволяють повітрю циркулювати, запобігаючи утворенню цвілі.

Оптимальні умови

Найкраще місце — сухий підвал, холодильник або комора з постійною температурою від +3 до +7°C. Важливо уникати різких перепадів температури й підвищеної вологості.

Регулярна перевірка

Раз на місяць цибулини потрібно оглядати:

якщо вони стали вологими — обов’язково просушити;

якщо пересохли — на пару годин загорнути у вологу тканину.

Чого уникати

Не зберігайте цибулини в пластикових пакетах без отворів: вони створюють парниковий ефект, і всі ваші зусилля можуть бути зіпсовані.

Додаткові поради від досвідчених садівників

Перед закладанням на зберігання корисно обробити цибулини фунгіцидами або злегка присипати золою, щоб запобігти розвитку хвороб.

Важливо зберігати сорти окремо, щоб не змішувались ранні та пізні гладіолуси — це допомагає уникнути псування при різних строках проростання.

Для тривалого зберігання можна використовувати невелику вентиляцію в приміщенні: навіть легкий потік повітря знижує ризик цвілі та загнивання.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви збережете свої цибулини гладіолусів у здоровому стані до наступного сезону та отримаєте рясне, красиве цвітіння навесні.