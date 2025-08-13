ТСН у соціальних мережах

Секрети комфортного сну у спеку, які дійсно працюють

Сон у спеку можливий — потрібно лише знати кілька простих хитрощів, які радять сомнологи та психологи.

Дар'я Щербак
Сон

Сон / © Pexels

За вікном повернулася спека, і багато хто знову стикається з проблемою безсоння. Експерти зі сну радять прості способи, які допоможуть швидко заснути навіть у найгарячіші ночі.

Про це пише психолог Сьюзі Редінг.

Вона радить почати з теплого душу перед сном. Холодна вода, на відміну від поширеної думки, може завадити охолодженню тіла, тоді як теплий душ покращує кровообіг і сприяє втраті тепла.

Приблизно за годину до сну варто вимкнути світло та всі електронні пристрої у кімнаті, щоб уникнути додаткового тепла та впливу синього світла. Також важливо пити достатньо води навіть уночі, адже це допомагає знизити температуру тіла.

Фахівці радять не накривати руки та ноги ковдрою, а тим, хто хоче охолонути швидше, — спробувати покласти шкарпетки в холодильник перед сном. Ще одна порада — тримати спальню затемненою протягом дня, щоб у ній не накопичувалося тепло.

За словами лікарів, навіть у спеку комфортний сон можливий, якщо дотримуватися кількох простих, але дієвих правил.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.

Вчені висунули гіпотезу, що певні хімічні сполуки, присутні в пластику, здатні впливати на цикл сну та пробудження людини подібно до кофеїну. За їхніми словами, ці речовини можуть збивати наш «внутрішній годинник», зміщуючи циркадні ритми в середньому на 17 хвилин.

