Секрети осіннього садіння полуниці: коли та як це краще робити

Садіння полуниці восени

Реклама

Коли садити полуницю восени

Осіннє садіння полуниці є ключовою умовою для отримання щедрого врожаю. За словами досвідчених садівників, правильний вибір часу та дотримання основних агротехнічних вимог дозволять рослинам добре вкорінитися до приходу морозів і з легкістю перенести зиму. Найсприятливішим періодом для висаджування полуничних кущів вважається кінець серпня — початок вересня.

Вибір ділянки та підготовка ґрунту

Для садіння полуниці треба обирати добре освітлену ділянку, де не застоюється вода. Надлишок вологи може призвести до вимерзання рослин. Ґрунт має бути легким і багатим на поживні речовини. Ідеально підійде ділянка, де раніше росла картопля, оскільки земля вже перекопана. Її можна додатково збагатити, засіявши сидератами, наприклад, гірчицею.

Для забезпечення гарного старту молодим кущам у кожну посадкову ямку треба додати перегній і суперфосфат. Саме фосфор є найважливішим елементом для розвитку кореневої системи. Також суперфосфат містить кальцій і сірку, які сприяють засвоєнню поживних речовин та загальному зміцненню рослини.

Реклама

Як садити полуницю восени

Перед садінням, особливо якщо ви використовуєте саджанці-копанки, які мають збите коріння, їх необхідно замочити у воді на кілька годин. Це дозволить корінню розправитися. На думку досвідчених садівників, ігнорування замочування перед садінням є однією з найголовніших помилок, яка може призвести до відсутності врожаю. Під час садіння коріння має бути розправлене, а в ямці можна зробити невеликий пагорб, щоб воно рівномірно розподілилося навколо нього.

Важливо також стежити за глибиною садіння: серединка, або «сердечко», має залишатися над поверхнею ґрунту. Якщо посадити занадто глибоко, кущ може загинути.

Оптимально висаджувати полуницю у два ряди, дотримуючись відстані 40 см як між кущами, так і між рядами. Це дозволить ефективно використовувати простір, не створюючи додаткових стежок.

Для полегшення догляду варто використовувати агроволокно. Воно запобігає зростанню бур’янів і зберігає вологу, що значно зменшує кількість ручної праці. Якщо ґрунт після садіння сухий, його треба зволожити, а для кращого укорінення можна полити кущі розчином бурштинової кислоти або іншого укорінювача.

Після зниження температури нижче нуля грядки рекомендується замульчувати, наприклад, соломою. Це захистить коріння від промерзання і допоможе рослинам благополучно перезимувати.

Дотримання цих порад перетворить осіннє садіння полуниці на успішний і передбачуваний процес, що винагородить вас рясним урожаєм уже наступного року.