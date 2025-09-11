ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

Секрети осіннього садіння полуниці: коли та як це краще робити

Осіннє садіння полуниці: гарантія рясного врожаю наступного року.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Посадка полуниці восени

Садіння полуниці восени

Коли садити полуницю восени

Осіннє садіння полуниці є ключовою умовою для отримання щедрого врожаю. За словами досвідчених садівників, правильний вибір часу та дотримання основних агротехнічних вимог дозволять рослинам добре вкорінитися до приходу морозів і з легкістю перенести зиму. Найсприятливішим періодом для висаджування полуничних кущів вважається кінець серпня — початок вересня.

Вибір ділянки та підготовка ґрунту

Для садіння полуниці треба обирати добре освітлену ділянку, де не застоюється вода. Надлишок вологи може призвести до вимерзання рослин. Ґрунт має бути легким і багатим на поживні речовини. Ідеально підійде ділянка, де раніше росла картопля, оскільки земля вже перекопана. Її можна додатково збагатити, засіявши сидератами, наприклад, гірчицею.

Для забезпечення гарного старту молодим кущам у кожну посадкову ямку треба додати перегній і суперфосфат. Саме фосфор є найважливішим елементом для розвитку кореневої системи. Також суперфосфат містить кальцій і сірку, які сприяють засвоєнню поживних речовин та загальному зміцненню рослини.

Як садити полуницю восени

  • Перед садінням, особливо якщо ви використовуєте саджанці-копанки, які мають збите коріння, їх необхідно замочити у воді на кілька годин. Це дозволить корінню розправитися. На думку досвідчених садівників, ігнорування замочування перед садінням є однією з найголовніших помилок, яка може призвести до відсутності врожаю. Під час садіння коріння має бути розправлене, а в ямці можна зробити невеликий пагорб, щоб воно рівномірно розподілилося навколо нього.

  • Важливо також стежити за глибиною садіння: серединка, або «сердечко», має залишатися над поверхнею ґрунту. Якщо посадити занадто глибоко, кущ може загинути.

  • Оптимально висаджувати полуницю у два ряди, дотримуючись відстані 40 см як між кущами, так і між рядами. Це дозволить ефективно використовувати простір, не створюючи додаткових стежок.

  • Для полегшення догляду варто використовувати агроволокно. Воно запобігає зростанню бур’янів і зберігає вологу, що значно зменшує кількість ручної праці. Якщо ґрунт після садіння сухий, його треба зволожити, а для кращого укорінення можна полити кущі розчином бурштинової кислоти або іншого укорінювача.

  • Після зниження температури нижче нуля грядки рекомендується замульчувати, наприклад, соломою. Це захистить коріння від промерзання і допоможе рослинам благополучно перезимувати.

Дотримання цих порад перетворить осіннє садіння полуниці на успішний і передбачуваний процес, що винагородить вас рясним урожаєм уже наступного року.

Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie