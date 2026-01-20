ТСН у соціальних мережах

Секрети утеплення гаража, які більшість ігнорують: результат вражає — вже за лічені години комфортна температура

Часто в гаражі купують обігрівачі, ставлять їх на максимум, а через годину все одно мерзнуть ноги. Проблема не в самих обігрівачах — вона в тому, що тепло просто «витікає» через найслабші місця. Подібно до фундаменту в будинку, ці точки потрібно закривати першочергово. Саме про це і піде мова.

Як утеплити гараж своїми руками

Як утеплити гараж своїми руками / © Pixabay

Коли говорять про утеплення, всі одразу згадують стіни чи дах. Звісно, це важливо, але найчастіше найбільші «дірки» в тепловому балансі залишаються поза увагою.

Насамперед — ворота. Великий металевий лист працює навпаки: замість того, щоб зберігати тепло, він втягую холод з вулиці. Навіть пінопластова обшивка тут не вирішує проблему повністю. Справжній трюк професіоналів — ущільнення притвору. Досить гумової стрічки або щіткового ущільнювача по периметру стулок — і ефект буде більший, ніж від шару вати на стінах. Усунувши протяги, температура всередині зростає на кілька градусів, бо тепле повітря перестає витікати назовні.

Друге важливе місце — підлога. Переробляти її складно і брудно, тому багато хто пропускає цей крок. А бетон без ізоляції «тягне» холод прямо з землі. Не обов’язково робити повноцінну стяжку: достатньо утеплити місце, де стоїть верстак або де ви проводите найбільше часу. Простий гумовий настил або дерев’яні щити створюють повітряний прошарок, що захищає ноги від холоду і значно підвищує комфорт у всьому приміщенні.

Не менш важлива вентиляція. Закривати її, намагаючись зберегти тепло, — фатальна помилка. Без циркуляції повітря в гаражі накопичується волога від мокрої машини чи снігу, і сирі стіни віддають холод у кілька разів швидше. Тому утеплення працює тільки в сухому приміщенні. Потрібен правильно налаштований витяжний канал, який виводить вологу, але не створює протягів.

