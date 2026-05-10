Секс для схуднення: тренер шокував цифрами спалювання калорій під час інтиму

Експерт розповів, чи справді секс допомагає схуднути

Соціальні мережі рясніють порадами про «ідеальне» інтимне життя та магічну користь сексу для схуднення. Проте фахівці застерігають: реальна статистика стосунків суттєво відрізняється від мережевих стандартів, а кількість статевих актів неминуче змінюється з часом.

Культура «сексуальних рекордів» часто тисне на чоловіків і жінок, змушуючи почуватися неповноцінними. Нутриціолог та фітнес-експерт Віктор Мандзяк розповів про реальні часові межі статевого акту та підрахував енерговитрати організму під час «кохання під ковдрою».

Спираючись на дані сексопатологів, експерт зазначає, що фізіологічна норма тривалості статевого акту становить від 3 до 13 хвилин. Тож якщо чоловік вкладається у цей часовий проміжок, він є абсолютно здоровим, а «марафони» по 40 хвилин — це скоріше виняток або міф, ніж стандарт.

Якщо взяти середній показник у 8 хвилин, то постає питання: чи реально за цей час суттєво схуднути? Дослідження показують, що молоді чоловіки витрачають близько 4,2 ккал за хвилину, а жінки — 3,1 ккал.

Попри те, що в експериментах фіксували й триваліші акти (в середньому майже 25 хвилин, а подекуди й до години), енерговитрати під час близькості залишаються порівняно невисокими.

«Один чоловік умудрився спалити аж 306 ккал. Але не будьмо наївними, чи органічно це все? Скажіть мені, якби ви взяли участь в досліді, ціль якого — визначити енерговтрати під час сексу, як ви би тра***ись? Триваліше та інтенсивніше, ніж зазвичай — от як ви би робили Це», — зазначає експерт.

За підрахунками Мандзяка, якщо брати середній показник у 3,65 ккал на хвилину, то за стандартні 8 хвилин близькості спалюється всього 29 кілокалорій. За його словами, ця цифра мізерна: щоб позбутися бодай одного кілограма жиру, знадобиться провести 276 таких «сеансів». Проте не варто забувати про енергетичний гомеостаз — будь-яка фізична активність посилює апетит, і організм обов’язково спробує компенсувати витрачене.

«Ще варто додати, що чоловік втрачає калорії зі спермою, а жінка, навпаки, може їх отримувати з нею. Але, друзі, і тут вплив на масу тіла незначний, і ним можна сміливо знехтувати», — наголосив фітнес-експерт.

Нагадаємо, після значного схуднення, спричиненого сучасними препаратами або баріатричною хірургією, жирові пакети обличчя можуть зменшуватися до 70% — це призводить до запалих щік, глибоких носогубних складок і візуального старіння через втрату природної опори тканин. Сучасна естетична хірургія виправляє це не натягуванням шкіри, а комплексним підходом: відновленням об’єму за допомогою ліпофілінгу (пересадки власного жиру пацієнта) разом із ліфтингом тканин, однак процедуру рекомендують лише після стабілізації ваги.

Окрім того, за даними дослідження, опублікованого в Nature, ефективність ін’єкцій для схуднення значно варіюється залежно від генів, пов’язаних з апетитом і травленням, — одні люди втрачають до 30% ваги, інші не мають жодного прогресу, а середній результат становить мінус 11,7%.

