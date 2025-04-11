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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
2 хв

Секс-скандал у фітнес-клубі: діти впізнали своїх мам на відео з тренером

Кілька дітей впізнали в учасницях секс-відео своїх матерів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Жінки потрапили в секс скандал

Жінки потрапили в секс скандал / © Shutterstock

Сексуальний скандал у Явне (Ізраїль) не вщухає. Його відлуння зачіпають вже не лише тренера з фітнесу та відвідувачок, які займалися з ним сексом, а й дітей, чиї мами стали «героїнями» випадково записаних роликів, що просочилися в соцмережі.

Так, кілька дітей впізнали в учасницях секс-відео своїх матерів, пише mynet.

Головний герой злитого у мережу відеоконтенту з інтимними сценами — тренер фітнес-клубу в Явне, 30-річний холостяк. Він займався сексом із відвідувачами, серед яких були й заміжні жінки. При цьому у залі працювали відеокамери, які вели запис і, як з’ясувалося, не лише занять. Хтось отримав доступ до цих відео та злив їх у соцмережі.

«Діти ділилися між собою враженнями від побачених дій і поз. Вони поняття не мають, як справлятися з такими незручними ситуаціями, тим більше, що впізнали на кадрах мам своїх однокласників, які тут же стали об’єктами насмішок і знущань. Хоча ці жінки дорослі і мають право робити все, що їм заманеться, але жертвами стали їхні сім’ї, особливо діти, які тепер зазнають зневаги однолітків», — розповідає мешканка Явне.

Кілька десятків активісток руху «Будуємо альтернативу» провели демонстрацію в міському торговому центрі Явне, закликавши покласти край порушенню недоторканності приватного життя жінок, які потрапили в об’єктив відеокамер під час сексу. Активістки стверджують, що пересилання цього контенту в месенджерах WhatsApp і Telegram — це різновид сексуального злочину.

Раніше ми писали про те, що 27-річна медсестра з Австралії стала зіркою в соцмережах після несподіваного зізнання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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