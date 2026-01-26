Селфі зі сніговим барсом ледь не стало останнім: моторошний інцидент у Китаї / © dailymail.co.uk

На півночі Китаю туристка опинилася в лікарні після того, як свідомо порушила правила безпеки та наблизилася до дикого хижака заради фото. Незважаючи на офіційні попередження влади, жінка підійшла до снігового барса майже впритул, що спричинило закономірну агресію тварини.

Про це повідомляє Daily Mail.

Деталі інциденту в Кекетуохаї

Інцидент стався у геопарку ЮНЕСКО Кекетуохай. Лижниця, повертаючись до готелю, помітила снігового барса (ірбіса). Попри попередження влади про активність та небезпеку хижаків, жінка підійшла до нього на відстань близько трьох метрів.

За даними місцевих ЗМІ, вона намагалася знайти вдалий ракурс для селфі. Це і спровокувало агресію тварини. Барс накинувся на туристку, притиснувши її до снігу. Від фатальних травм лижницю захистив шолом. Подальшій розправі завадив лижний інструктор, який відігнав звіра ударами палиць. Наразі постраждала перебуває у лікарні, її стан стабільний.

У Китаї сніговий барс напав на туристку, бо вона хотіла зробити з ним селфі. / © dailymail.co.uk

Ігнорування попереджень та причини агресії

Напередодні інциденту місцева влада та власники готелів офіційно застерігали туристів про появу снігових барсів у долині Джем. Ймовірно, хижаки спустилися ближче до поселень через голод.

У Китаї сніговий барс напав на туристку, бо вона хотіла зробити з ним селфі. / © dailymail.co.uk

«Не виходьте з транспортного засобу, не наближайтеся для фотографування і ніколи не гуляйте наодинці в цих околицях», — йшлося у зверненні адміністрації геопарку.

Снігові барси мають статус вразливого виду. Китай є домівкою для 60% світової популяції цих кішок (близько 12 країн Центральної Азії). Фахівці зазначають, що напади на людей є надзвичайно рідкісними. Ірбіси зазвичай полохливі та намагаються уникати контактів із людьми.

Відомий біолог Джордж Шаллер зазначав, що випадки вбивства людей сніговими барсами практично не зафіксовані. У даному випадку агресія була спровокована критичним порушенням дистанції з боку людини. Наразі розслідування обставин нападу триває. Влада закликає відвідувачів геопарку дотримуватися правил безпеки та не затримуватися в зонах можливої активності хижаків.

