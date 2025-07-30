Середня тривалість життя в Україні різко знизилась: що говорять статистика, експерти

Середня тривалість життя в Україні

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Україна переживає глибоку демографічну кризу, спричинену повномасштабним вторгненням Росії. Експерти б’ють на сполох, наголошуючи на необхідності термінових заходів для подолання цих викликів.

Яка середня тривалість життя в Україні

За даними Держстату, населення України скоротилося з 48,5 млн осіб 2001 року до орієнтовно 36,3 млн у серпні 2023 року. На початок 2025 року ця цифра оцінювалася вже в близько 31 млн, включаючи тимчасово окуповані території. Інститут демографії та проблем якості життя НАН України прогнозує подальше скорочення населення України до 25,2 млн у найближчі десятиліття.

Особливо шокувальними є дані щодо середньої тривалості життя. Згідно з проєктом Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, за період від 2020 до 2023 року відбулося значне зниження цього показника:

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Середня тривалість життя чоловіків знизилася з 66,4 року до 57,3 року .

Середня тривалість життя жінок скоротилася з 76,2 року до 70,9 року.

Ці цифри підтверджує заслужена лікарка України Ольга Богомолець, яка зазначає, що середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 67 років, а жінок — близько 76-77 років. Вона підкреслює, що багатьом чоловікам через це не вдається скористатися пенсією, на яку вони сплачували податки протягом життя.

Основні причини зменшення населення та зниження тривалості життя в Україні

Головною причиною зниження тривалості життя та поглиблення демографічної кризи є військові дії на території України. Однак є й інші важливі фактори:

Низький рівень народжуваності. 2020 року сумарний коефіцієнт народжуваності становив 1,2 на одну жінку, що майже вдвічі нижче показника, необхідного для простого відтворення населення (2,2). За період війни цей показник впав до 1,0.

Зростання чисельності осіб з інвалідністю. Війна призводить до збільшення кількості людей, які потребують тривалої реабілітації.

Високий рівень передчасної смертності . Цей показник пов’язаний не лише з бойовими діями, але й з такими причинами, як ДТП, шкідливі умови праці, низький рівень добробуту, підвищення рівня бідності, зловживання шкідливими звичками та низька якість/доступність медичної допомоги, особливо в сільській місцевості.

Вимушена еміграція . Мільйони українців виїхали за кордон через війну.

Масштабне внутрішнє переміщення. Це створює проблеми з житлом, працевлаштуванням та доступом до базових послуг.

Ситуація з середньою тривалістю життя в Україні є критичною і вимагає негайних комплексних рішень. Хоча війна є основною причиною погіршення демографічних показників, експерти наголошують на важливості вирішення й інших проблем, таких як низька народжуваність, високий рівень передчасної смертності та якість медичної допомоги. Розробка та впровадження ефективних стратегій, спрямованих на покращення добробуту, здоров’я та умов життя українців, є ключовими для відновлення та стабілізації демографічної ситуації в країні.