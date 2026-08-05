Серце чоловіка не билося 45 хвилин: він розповів, кого побачив після клінічної смерті

Клінічна смерть / © Freepik

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Близько 10–20 відсотків людей, які пережили клінічну смерть, повертаються з історіями про потойбічне життя, і одним із таких випадків став досвід американця Майка Маккінсі, чиє серце зупинилося на 45 хвилин.

Про це повідомило видання Bored panda.

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Зустріч з Ісусом та деталі потойбічного світу

Майк Маккінсі потрапив до лікарні через гострий апендицит. За його словами, ще до введення анестезії він побачив, як у двері операційної зайшов Ісус.

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«Ісус пройшов крізь двері операційної», — згадував він пізніше в подкасті, присвяченому розповідям про потойбічне життя.

У розмові Майк описав Ісуса як фізичну особу в білому одязі з темнішою шкірою, короткою темно-коричневою бородою, хвилястим волоссям і темно-зеленувато-блакитними очима.

«Коли він підійшов ближче до мене, він простягнув руку і сказав: „Я хочу відповісти на твою молитву“. Я був дуже збентежений і подумав, що, мабуть, [пішов], але взяв його за руку», — розповів чоловік.

Після цього постать привела його на пагорб, вкритий ідеально доглянутою темно-зеленою травою, де почуття були настільки загостреними, що він відчував кожну травинку. Згодом розсіялося сліпуче біле світло, відкриваючи краєвид із пастельними квітами та велетенським містом під завісою туману.

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За його словами, у центрі міста розташовувався величезний золотий купол із високими білими шпилями без хрестів, а вдалині виднілася гора з деревами ідеальної форми. Небо палало яскравими кольорами без сонця, а згодом наповнилося рухомими смугами світла та теплом, після чого чоловік отямився у відділенні інтенсивної терапії.

Наукове пояснення подібних видінь

Дослідники зазначають, що такі розповіді трапляються часто, проте наука має можливі пояснення подібних явищ. Зокрема, яскраве біле світло пов’язують із збоями у зоровій корі через нестачу кисню, а відчуття спокою та ейфорії — з виділенням мозком ендорфінів для блокування болю.

Крім того, вчені припускають, що мозок перетворює хаотичну нейронну активність на знайомі символи та образи з власної «картотеки», що пояснює появу релігійних постатей відповідно до вірувань людини. Водночас дослідники наголошують, що наука пояснює лише фізіологічні механізми, але не може остаточно спростувати чи підтвердити значення подібного досвіду.

Нагадаємо, американка, яка втратила половину об’єму крові через ускладнення після пологів, детально описала момент виходу душі з тіла та зустріч із засліплювальним світлом.

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