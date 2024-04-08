Сезон комарів: яку групу крові "полюбляють кровопивці" та як боротися з наслідками укусів

Є ряд продуктів, які можуть тільки погіршити стан після укусів комарів.

З настанням тепла та сонячних днів зростає і загроза стати "жертвою" комарів. Вони "мучать" людей від початку теплої весни аж до осені. Набридливий звук, укуси, свербіж - мінімальні наслідки після зустрічі з такими комахами.

Коли комарі "виходять на полювання" та як боротися з наслідками укусів - розповідаємо далі.

Коли розпочинається сезон комарів

В Україні сезон комарів розпочинається зазвичай наприкінці весни. На їхню активність впливає температура повітря та погода. Найбільш сприятлива температура для них - близько +25°C. Водночас, якщо літо спекотне - комарі житимуть менше.

А найбільш сприятливий час для активності комарів — період 20:00-22:00 та 04:00-06:00. Саме у цей час вологість і температура стають найбільш сприятливими для комах.

Розмноженню комарів сприяють наявність стоячої води, високої температури повітря та високої вологості. До таких джерел можуть належати дощові калюжі, водойми навколо будинку та відкриті басейни, а також водозбірники, наприклад, відра або горщики для рослин.

Рання весна є оптимальним часом для початку профілактичних заходів проти комарів, оскільки це час, коли вони починають активно розмножуватися.

Усунення стоячої води і обробка потенційних місць розмноження інсектицидами, може значно зменшити чисельність комарів упродовж усього сезону.

Яку групу крові "полюбляють" комарі

Те, чи станете ви жертвою "комарів", визначить ваша група крові.

Групі вчених вдалося з'ясувати, чому відбувається саме так. За їхніми словами, вони обирають найпопулярнішу у світі групу крові - першу, а після неї - другу.

Однак привернути увагу комах можуть і ті, у кого температура тіла повищена через генетику, недавню фізичну активність, хворобу або вагітність.

Магнітом для комарів може стати навіть одяг, серед них - чорний, темно-синій або червоний одяг.

Коли розпочинається сезон комарів

А ще одне дослідження показало, що комарів приваблюють люди, які пили пиво - і це не залежало ні від одного з перерахованих вище факторів.

Також лікарі рекомендують не ризикувати й обробляти шкіру та одяг спецзасобами. Адже укуси комарів можуть викликати сильну алергічну реакцію. Для цього спрей або крем на маленькій ділянці шкіри, щоб переконатися у відсутності реакції шкіри на засіб.

Що відбувається після укусу комара

Після укусу комар протикає шкіру хоботком, щоб всмоктати кров. Крім того, комар також залишає після себе трохи слини, що містить білки, які ваше тіло сприймає як небажаних гостей.

Щоб захистити вас, тіло виділяє сполуки, відомі як гістаміни. Вони, своєю чергою, спричиняють свербіння, запалення і набряк.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, укуси комарів можуть викликати сильний свербіж у дітей, людей, яких раніше не кусали певні види комарів, або у людей, що живуть з порушеннями імунної системи.

Однак серйозні алергічні реакції від укусу комарів трапляються рідко.

Ознаки, що вам варто звертатися до лікаря:

кропив'янка,

набряк і почервоніння поза місцем укусу,

важке дихання.

Крім того, ви можете збільшити ризик зараження патогенами, відкривши себе для бактерій, які є в навколишньому середовищі, а також під нігтями.

Що робити, якщо покусали комарі

Після сильних укусів комарів можуть допомогти кілька способів. Для початку вимийте уражену ділянку водою з милом. Після цього прикладіть пакет з льодом на 10 хвилин, щоб зменшити набряк і свербіж. При необхідності повторіть.

Коли розпочинається сезон комарів

Щоб зменшити свербіж:

змішайте 1 столову ложку харчової соди з достатньою кількістю води, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на місце укусу;

зачекайте 10 хвилин;

змийте пасту.

Такожможна використовувати безрецептурний крем від свербіння або антигістамінний крем.

Що не варто використовувати від укусу комарів

За даними вчених, є ряд продуктів, які навпаки не допоможуть полегшити ваш стан, а інколи можуть зробити ще гірше – спричинити подразнання шкіри, сухість та опіки.

Серед них:

мед,

вівсяні ванни,

Алое вера,

часник,

лимонний або лаймовий сік,

зубна паста,

оцет.

Раніше ми розповідали про аномальне нашестя комарів в Україні.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.