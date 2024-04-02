Сезонна алергія на пилок дерев: як розпізнати і впоратися із симптомами

Для здорової людини контакт з пилком не принесе змін у стані здоровʼя, а для людей, схильних до алергії, така зустріч може закінчитися алергічною реакцією.

Поліноз (сезонний алергічний ринокон'юнктивіт) — сезонне алергічне захворювання, яке проявляється розвитком симптомів алергії під час цвітіння вітрозапильних рослин. Найчастіше загострення у людей, чутливих до пилку дерев і чагарників, спостерігається на початку весни — з квітня до травня. В цей час у повітря викидається величезна кількість пилку, який з вітром розноситься на великі відстані і під час вдихання потрапляє на слизові оболонки.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу WebMD про все, що варто знати про алергію на цвітіння дерев.

Що потрібно знати

Пилок дерев, що викликає алергію, зазвичай дуже дрібний і порошкоподібний. Вітер може розносити його на кілометри. Вдихання навіть невеликої кількості пилку може викликати симптоми алергії.

Дерева, які часто викликають алергію:

Ясен

Осика

Бук

Береза

Бузина

Кедр

Тополя

В'яз

Шовковиця

Дуб

Верба

Люди з алергією на пилок дерев іноді вважають, що дерева з яскравими квітами — наприклад, яблуні чи вишні — можуть викликати їхні симптоми. Але квітучі дерева зазвичай мають більший, липкий пилок, який не розноситься вітром і не викликає симптомів.

Три речі, які погіршують стан

1. Теплі, вітряні дні. Вітер підхоплює сухий пилок і піднімає його в повітря. Коли холодно або волого, кількість пилку зазвичай менша.

2. Певні фрукти та овочі. Якщо у вас назальна алергія на певні види дерев, ви маєте підвищений ризик виникнення алергічних симптомів від деяких з цих продуктів. Наприклад, якщо у вас алергія на березу, у вас може з'явитися свербіж або набряк у роті або навколо обличчя після вживання мигдалю, яблук, моркви, селери, вишні, коріандру, фенхелю, ліщини, лісових горіхів, ківі, персиків, груш або слив.

3. Дерева-тригери у своєму дворі. Те, як близько ви живете до дерева, має велике значення. Якщо дерево росте на вашому подвір'ї, воно може піддавати вас впливу пилку в 10 разів більше, ніж дерево, що росте на вулиці.

Поради для людей з алергією

Пройдіть тестування. Важливо знати, які дерева викликають у вас алергію. Коли ви це зробите, ви зможете зрозуміти, як мінімізувати вплив їхнього пилку.

Уникайте контакту. Це дуже просто: залишайтеся вдома, коли кількість пилку висока. Тримайте вікна зачиненими. Якщо ви виходите на вулицю, одягайте бейсболку, а коли повертаєтесь, сполосніть обличчя (зокрема брови та ніздрі) і вимийте руки, можливо, вам навіть захочеться переодягнутися.

Видаляйте дерева-тригери. Якщо одне з них у вашому дворі явно викликає симптоми, обріжте гілки, щоб зменшити кількість пилку, який воно виділяє. Ви також можете висадити дерево, яке рідше викликає алергію, наприклад, яблуню, вишню, кизил, ялину або сосну.

Лікуйтеся. Ліки — антигістамінні препарати — можуть полегшити або запобігти симптомам алергії. Уколи від алергії та інші форми “імунотерапії” також можуть допомогти. Але обовʼязково порадьтеся зі своїм лікарем!

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