Шахраї придумали нову схему для викрадання особистих даних користувачів в Viber: як вона працює

Шахраї, видаючи себе за представників популярних компаній, надсилають SMS-код, активація якого дозволяє їм отримати доступ до акаунту користувача у Viber.

Як повідомляє Укрінформ, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив про це на своїй сторінці у Facebook.

"Шахраї маскуються під представників відомих сервісів чи компаній і вимагають від користувача ввести SMS-код нібито для перевірки реєстрації, підтвердження облікового запису чи активації нового мобільного тарифу", – зазначено в повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій роз'яснили, що цей SMS-код дозволяє активувати акаунт у Вайбері на іншому пристрої, що дає шахраю можливість заволодіти обліковим записом користувача.

Експерти радять: ніколи не ділитися кодами активації, блокувати підозрілі повідомлення, обмежувати контакти з незнайомими користувачами та використовувати налаштування конфіденційності для забезпечення захисту акаунтів.

Читайте також: