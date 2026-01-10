Шахи чи відеоігри: що насправді робить розумнішим

Відеогра / © Pexels

Відеоігри можуть мати сильніший вплив на розвиток розумових навичок, ніж звичайні настільні ігри, зокрема навіть шахи.

Про це повідомляє видання Popular Science з посиланням на недавнє дослідження.

Однією з причин більшої користі відеоігор може бути те, що вони вимагають від гравців обробки кількох потоків інформації одночасно та адаптації стратегій у режимі реального часу.

«Постійне отримання нових викликів і необхідність розбиратися навіть із абсолютно новими системами корисні для мозку», — каже доктор Курт Дін Сквайр, професор інформатики Каліфорнійського університету в Ірвайні, чиї дослідження зосереджені на навчанні за допомогою ігор.

За його словами, гравцям доводиться мислити нестандартно, досліджуючи проблеми з нових точок зору.

Які навички допомагають розвивати відеоігри

«Різні ігри допомагають розвивати різні типи інтелекту», — каже доктор Натан Керролл, сертифікований психіатр та автор книги «Розлад, пов’язаний з інтернет-іграми».

Ігри, що наголошують на співпраці, такі як Animal Crossing, Minecraft та багато MMORPG (масові багатокористувацькі онлайн-рольові ігри), корисні для соціального інтелекту — за умови, що в них грають спільно, каже Керролл.

Рольові ігри, які дозволяють керувати персонажами у вигаданих світах і містять щільний, описовий текст, можуть покращити лінгвістичний інтелект.

«Насправді, я особисто навчився читати, граючи в рольові ігри на Sega Master System у 1980-х роках. Щоб взаємодіяти з ними, мені потрібно було вивчити слова на екрані», — зізнався Керролл.

За його словами, ігри, метою яких є побудова та управління певною формою бази чи імперії, такі як Minecraft, Valheim та 4X, розвивають логічний та просторовий інтелект.

«Ігри з доповненою та віртуальною реальністю пропонують багато можливостей для розвитку кінестетичного (тілесного/рухового) інтелекту. Чудовими іграми для цього є Beat Saber та Fruit Ninja», — каже Керролл.

У чому користь шахів та інших настільних ігор

Водночас, за словами, доктор Фернан Гобет, когнітивіста, який досліджував психологію настільних ігор, існує помірна кореляція між шаховими навичками та різними видами інтелекту.

«Це пояснюється тим, що більш розумні люди, як правило, більше приваблюють такі розваги, як шахи», — каже він.

Гобет додав, що більшість ігор дають специфічні навички або спеціалізованих знань. Наприклад, якщо ви хочете покращити свої математичні або бізнес-знання, оберіть «Монополію».

Багато класичних ігор — шахи, го, шашки — заохочують гравців думати, перш ніж діяти, каже Гобет. Це ключовий компонент виконавчої функції, розумових навичок, які допомагають нам вирішувати проблеми, приймати рішення та орієнтуватися в складних ситуаціях.

«Ігри також розвивають соціальний інтелект, такий як повага до суперників та вміння програвати», — додав він.

Нагадаємо, психологи та дослідники поведінки зазначають: справжній інтелект виявляється у мисленні, реакціях і ставленні до себе та світу. Існують три прості, але показові ознаки, які можуть свідчити про високий рівень інтелекту.