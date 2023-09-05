Шарлотка з яблуками та не лише: перевірені, швидкі рецепти

Рецепти шарлотки з яблуками, з малиною, на кефірі
Проста в приготуванні шарлотка з яблуками виходить у кожної господині, Та й інгредієнтів потрібно обмаль. А в результаті будь-хто може впоратись та тримати ідеальну випічку за 30 хвилин.
Класична, швидка шарлотка з яблуками
Інгредієнти
- яблука - середнього розміру 2-3 шт.,
- яйця - 3-4 шт.,
- цукор - 150 г,
- ванільний цукор - 5 г,
- борошно - 200 г,
- вершкове масло для змащування форми,
- дрібка солі.
Приготування класичної шарлотки
- Готуємо тісто для шарлотки. До яєць додайте 200 г цукру, ванільний цукор, дрібку солі.
- Збивайте міксером, поки маса не побіліє і не збільшиться вдвічі.
- Поступово додайте просіяне борошно, перемішуючи з обережністю силіконовою лопаткою знизу вверх. Тісто повинно бути текучим, але досить густим.
- Приготуйте яблука. Помийте, видаліть насіння, за бажанням можна очистити від шкірки. Наріжте на дрібні шматочки однакового розміру.
- Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.
- Змастіть форму для запікання вершковим маслом та злегка посипте борошном. Потім переверніть форму і витрусіть зайве борошно. Можна форму застелити пергаментом і так само присипати борошном.
- Викладіть тісто у форму та розрівняйте по всій площі.
- Зверху на тісто рівномірним шаром викладіть яблука.
- Випікайте шарлотку в духовці за температури 180 градусів тридцять хвилин.
Шарлотка з яблуками на кефірі
Інгредієнти
- яйця - 2 шт.,
- яблука - 2-3 шт,
- цукор - 200 г,
- борошно - 250 г,
- ванільний цукор - чайна ложка,
- кефір - 250 г,
- вершкове мало - 50 г,
- вершкове мало для змазування форми,
- дрібка солі,
- розпушувач - чайна ложка,
- кориця мелена - чайна ложка.
Приготування шарлотки на кефірі
- Змішайте яйця та цукор, додайте дрібку солі та ванільний цукор. Ретельно збийте суміш віничком.
- Додайте 50 г м'якого вершкового масла, перемішайте масу до отримання однорідної консистенції.
- Влийте 250 мл кефіру, перемішайте віничком до однорідності.
- Додайте чайну ложку розпушувача та перемішайте віничком.
- Просіяне борошно, це можна зробити за допомогою сита, поступово додайте до суміші, постійно її перемішуючи. Готове тісто повинно нагадувати густу сметану.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом.
- Помиті яблука наріжте часточками.
- Влийте все тісто в форму для випікання, щоб воно рівномірно розподілилося по ній.
- На тісто рівномірно викладіть часточки яблук віялом.
- Посипте яблука зверху меленою корицею, Поставте випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте шарлотку 50 хвилин.
Шарлотка з малиною - це дуже смачно
Інгредієнти:
- яйця - 3 шт.,
- борошно - 200 г,
- малина - склянка,
- розпушувач - чайна ложка,
- вершкове масло - для змащування форми.
Приготування шарлотки з малиною
- До яєць додати цукор, сіль, збити міксером.
- Поступово додати просіяне борошно, обережно перемішати до однорідності.
- Додати розпушувач, перемішати. Тісто має вийти як густа сметана.
- Викласти половину готового тіста в форму для запікання, змащену вершковим маслом.
- Ягоди розкласти та зверху залити рештою тіста.
- Поставити форму в розігріту до 180 градусів духовку та випікати 25–30 хвилин.
Читайте також:
- Скільки цукру потрібно на 1 кг ягід чи фруктів для ідеального варення: поради експерта
- Що приготувати з кабачків: ТОП 5 смачних рецептів на кожний день