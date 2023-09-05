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Шарлотка з яблуками та не лише: перевірені, швидкі рецепти

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
145
Час на прочитання
3 хв
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Шарлотка з яблуками та не лише: перевірені, швидкі рецепти

Рецепти шарлотки

Рецепти шарлотки з яблуками, з малиною, на кефірі

Проста в приготуванні шарлотка з яблуками  виходить у кожної господині, Та й інгредієнтів потрібно обмаль.  А в результаті будь-хто може впоратись та тримати ідеальну випічку за 30 хвилин.

Класична, швидка шарлотка з яблуками

Інгредієнти

  • яблука - середнього розміру 2-3 шт.,
  • яйця - 3-4 шт.,
  • цукор - 150 г,
  • ванільний цукор - 5 г,
  • борошно  - 200 г,
  • вершкове масло для змащування форми,
  • дрібка солі.

Приготування класичної шарлотки

  • Готуємо тісто для шарлотки. До яєць додайте 200 г цукру, ванільний цукор, дрібку солі.
  • Збивайте міксером, поки маса не побіліє і не збільшиться вдвічі.
  • Поступово додайте просіяне борошно, перемішуючи з обережністю силіконовою лопаткою знизу вверх. Тісто повинно бути текучим, але досить густим.
  • Приготуйте яблука. Помийте, видаліть насіння, за бажанням можна очистити від шкірки. Наріжте на дрібні шматочки однакового розміру.
  • Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.
  • Змастіть форму для запікання вершковим маслом та злегка посипте борошном. Потім переверніть форму і витрусіть зайве борошно. Можна форму застелити пергаментом і так само присипати борошном. 
  • Викладіть тісто у форму та розрівняйте по всій площі.
  • Зверху на тісто рівномірним шаром викладіть яблука. 
  • Випікайте шарлотку в духовці за температури 180 градусів  тридцять хвилин.

Шарлотка з яблуками на кефірі

Інгредієнти

  • яйця - 2 шт.,
  • яблука - 2-3 шт,
  • цукор - 200 г,
  • борошно - 250 г,
  • ванільний цукор - чайна ложка,
  • кефір - 250 г,
  • вершкове мало  - 50 г,
  • вершкове мало для змазування форми, 
  • дрібка солі,
  • розпушувач - чайна ложка,
  • кориця мелена - чайна ложка.

Приготування шарлотки на кефірі

  • Змішайте яйця та цукор, додайте дрібку солі та ванільний цукор. Ретельно збийте суміш віничком.
  • Додайте 50 г м'якого вершкового масла, перемішайте масу до отримання однорідної консистенції.
  • Влийте 250 мл кефіру, перемішайте віничком до однорідності.
  • Додайте чайну ложку  розпушувача та перемішайте віничком. 
  • Просіяне борошно, це можна зробити за допомогою сита, поступово додайте до суміші,  постійно її перемішуючи. Готове тісто повинно нагадувати густу сметану.
  • Форму для випікання змастіть вершковим маслом. 
  • Помиті яблука наріжте часточками.
  • Влийте все тісто в форму для випікання, щоб воно рівномірно розподілилося по ній.
  • На тісто рівномірно викладіть часточки яблук віялом.
  • Посипте яблука зверху меленою корицею, Поставте випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте шарлотку 50 хвилин.

Шарлотка з малиною - це дуже смачно

 Інгредієнти:

  • яйця - 3 шт.,
  • борошно - 200 г,
  • малина  - склянка,
  • розпушувач - чайна ложка,
  • вершкове масло - для змащування форми.

Приготування шарлотки з малиною

  • До яєць додати цукор, сіль, збити міксером.
  • Поступово додати просіяне борошно, обережно перемішати до однорідності.
  • Додати розпушувач, перемішати. Тісто має вийти як густа сметана.
  • Викласти половину готового тіста в форму для запікання, змащену вершковим маслом.
  • Ягоди розкласти та зверху залити рештою тіста. 
  • Поставити форму в розігріту до 180 градусів духовку та випікати 25–30 хвилин. 

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Дата публікації
Перегляди
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