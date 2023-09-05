Шарлотка з яблуками та не лише: перевірені, швидкі рецепти

Рецепти шарлотки з яблуками, з малиною, на кефірі

Проста в приготуванні шарлотка з яблуками виходить у кожної господині, Та й інгредієнтів потрібно обмаль. А в результаті будь-хто може впоратись та тримати ідеальну випічку за 30 хвилин.

Класична, швидка шарлотка з яблуками

Інгредієнти

яблука - середнього розміру 2-3 шт.,

яйця - 3-4 шт.,

цукор - 150 г,

ванільний цукор - 5 г,

борошно - 200 г,

вершкове масло для змащування форми,

дрібка солі.

Приготування класичної шарлотки

Готуємо тісто для шарлотки. До яєць додайте 200 г цукру, ванільний цукор, дрібку солі.

Збивайте міксером, поки маса не побіліє і не збільшиться вдвічі.

Поступово додайте просіяне борошно, перемішуючи з обережністю силіконовою лопаткою знизу вверх. Тісто повинно бути текучим, але досить густим.

Приготуйте яблука. Помийте, видаліть насіння, за бажанням можна очистити від шкірки. Наріжте на дрібні шматочки однакового розміру.

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.

Змастіть форму для запікання вершковим маслом та злегка посипте борошном. Потім переверніть форму і витрусіть зайве борошно. Можна форму застелити пергаментом і так само присипати борошном.

Викладіть тісто у форму та розрівняйте по всій площі.

Зверху на тісто рівномірним шаром викладіть яблука.

Випікайте шарлотку в духовці за температури 180 градусів тридцять хвилин.

Шарлотка з яблуками на кефірі

Інгредієнти

яйця - 2 шт.,

яблука - 2-3 шт,

цукор - 200 г,

борошно - 250 г,

ванільний цукор - чайна ложка,

кефір - 250 г,

вершкове мало - 50 г,

вершкове мало для змазування форми,

дрібка солі,

розпушувач - чайна ложка,

кориця мелена - чайна ложка.

Приготування шарлотки на кефірі

Змішайте яйця та цукор, додайте дрібку солі та ванільний цукор. Ретельно збийте суміш віничком.

Додайте 50 г м'якого вершкового масла, перемішайте масу до отримання однорідної консистенції.

Влийте 250 мл кефіру, перемішайте віничком до однорідності.

Додайте чайну ложку розпушувача та перемішайте віничком.

Просіяне борошно, це можна зробити за допомогою сита, поступово додайте до суміші, постійно її перемішуючи. Готове тісто повинно нагадувати густу сметану.

Форму для випікання змастіть вершковим маслом.

Помиті яблука наріжте часточками.

Влийте все тісто в форму для випікання, щоб воно рівномірно розподілилося по ній.

На тісто рівномірно викладіть часточки яблук віялом.

Посипте яблука зверху меленою корицею, Поставте випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте шарлотку 50 хвилин.

Шарлотка з малиною - це дуже смачно

Інгредієнти:

яйця - 3 шт.,

борошно - 200 г,

малина - склянка,

розпушувач - чайна ложка,

вершкове масло - для змащування форми.

Приготування шарлотки з малиною

До яєць додати цукор, сіль, збити міксером.

Поступово додати просіяне борошно, обережно перемішати до однорідності.

Додати розпушувач, перемішати. Тісто має вийти як густа сметана.

Викласти половину готового тіста в форму для запікання, змащену вершковим маслом.

Ягоди розкласти та зверху залити рештою тіста.

Поставити форму в розігріту до 180 градусів духовку та випікати 25–30 хвилин.

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