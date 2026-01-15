Шарон, корольок, персимон: у чому різниця цих видів хурми, який найсмачніший та найкорисніший

Як правильно вибирати хурму / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

На прилавках магазинів узимку можна побачити кілька різних видів хурми, які зовні схожі, але мають зовсім інший смак, текстуру й навіть властивості. Шарон, корольок і персимон часто плутають між собою, хоча це різні різновиди одного фрукта зі своїми особливостями. Щоб не помилитися у виборі та отримати справжнє задоволення від фруктів, варто знати, чим вони відрізняються і який варіант підійде саме вам.

Яка хурма найсмачніша та найкорисніша — корольок, шарон чи персимон

Шарон вважається одним із найделікатніших видів хурми. Це гібрид хурми та яблука, виведений у Ізраїлі. Його головна перевага — повна відсутність терпкості. Навіть твердий плід залишається солодким і приємним на смак. М’якоть у шарона щільна, хрумка, з легкими фруктовими нотками. Ще одна важлива особливість — майже повна відсутність кісточок. Саме тому цей сорт часто обирають для салатів, десертів і перекусів. Шарон багатий на вітамін С, калій та антиоксиданти, які підтримують імунітет і роботу серця.

Корольок легко впізнати за темнішою, іноді майже шоколадною м’якоттю. Саме через це його ще називають «шоколадною хурмою». Його смак солодкий, насичений і глибокий, без терпкості навіть у напівстиглому стані. М’якоть у королька соковита й ароматна. Часто в середині трапляються кісточки, але саме вони вважаються ознакою правильно сформованого і найсмачнішого плоду. Корольок містить багато магнію, заліза та природних цукрів, тому добре підтримує енергію організму та допомагає відновитися після втоми.

Персимон — це загальна назва сортів хурми без терпкого смаку, але в торгових мережах під цим словом зазвичай мають на увазі класичну, велику та соковиту хурму з яскраво-помаранчевою м’якоттю. Вона може бути солодкою, але часто вимагає повного дозрівання, інакше залишає в’яжуче відчуття у роті. У стиглому вигляді персимон стає дуже м’яким, майже желейним, і буквально тане на язику. Це справжній вітамінний вибух: він багатий на бета-каротин, вітаміни групи В та клітковину, що корисна для травлення.

Який з трьох видів хурми найсмачніший та найкорисніший

Якщо порівнювати, яка хурма найсмачніша, то все залежить від особистих уподобань. Шарон ідеально підійде тим, хто любить хрумку текстуру та м’яку солодкість без терпкості. Корольок сподобається поціновувачам насиченого, глибокого смаку та соковитої м’якоті. Персимон — вибір для тих, хто любить максимально солодкі та ніжні плоди у повністю стиглому вигляді.

З точки зору користі всі три види хурми надзвичайно цінні. Вони зміцнюють імунітет, покращують роботу серцево-судинної системи, сприяють очищенню організму та позитивно впливають на шкіру. Корольок краще підтримує рівень заліза, персимон активніше працює як антиоксидант, а шарон вважається найделікатнішим для шлунку.

Реклама

Різниця між шароном, корольком і персимоном полягає не лише у зовнішньому вигляді, а й у смаку, текстурі та поживній цінності. Знаючи ці особливості, можна легко вибрати саме ту хурму, яка подарує максимум задоволення та користі для організму.