Шашлик із цього м’яса вийде найсмачнішим і найсоковитішим: беріть на замітку

Шашлик асоціюється у багатьох з нас з відпочинком / © Pixabay

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Вибираючи свинину, важливо знати, яка частина туші найкраще підходить для конкретної страви, адже структура м’яса та його жирність впливають на кінцевий результат.

Насправді немає чітких та обов’язкових вимог до приготування шашлику, м’ясо для нього може бути будь-яким — усе залежить від ваших гастрономічних уподобань. Проте є перевірені часом поради, які допоможуть вам приготувати ідеальну страву.

Ідеально для смаження підходять вирізка, корейка. Якщо візьмете окіст, тоді доведеться довше й ретельніше маринувати шматочки, щоб шашлик не був сухим.

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Найсмачніший і найсоковитіший шашлик виходить з ошийка, вирізки та корейки.

Чи свіже м’ясо — як визначити

Безперечно, найсмачніший шашлик виходить зі свіжого м’яса. Це визначається за такими критеріями:

відсутність на м’ясі крові, слизу та будь-якої рідини

гнучкість і рівність кожного шматка

яскраво-червоний колір

прозорість м’ясного соку

приємний запах, який не викликає негативних емоцій

гарна щільність, що проявляється швидким вирівнюванням поверхні в разі натискання

Раніше ми писали про те, на яких дровах найкраще смажити шашлик.